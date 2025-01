Basket - serie "dr1» maschile. Libertas comincia bene, ma poi cede all’Audace. Piochi: "Ora ripartire subito forte»

Cestistica Audace Pescia 76 Libertas 60

CESTISTICA AUDACE PESCIA: Ulivieri 4, Fossetti, Michelotti, Ghera 17, Arrabito 3, Sodini 22, Ciervo 6, Gamba 2, Lulli, Niccolai 7, Taylor 8, Pinzani 7. All.: Giuntoli.

LIBERTAS LUCCA: Magrini 5, Tonacci 3, Morello 6, Giusti, Donati 4, Russo 11, Lorenzi 17, Fracassini 12, Piercecchi, Guidi 2, Rivi. All.: Piochi.

Arbitri: Contu di Pisa e Borgioli di Massa.

Note: parziali 14-17, 39-33, 61-44.

PESCIA - Non inizia nel migliore dei modi il nuovo anno per la Libertas. I ragazzi di Piochi partono bene e riescono a piazzare subito un bel parziale e a chiudere il primo quarto avanti per 14-17. Nel secondo, però, Pescia recupera e va al riposo sul 39-33. Al rientro dopo l’intervallo lungo Audace ne approfitta ed allunga ulteriormente il gap, chiudendo il terzo quarto sul 61-44. La Libertas prova a riportarsi sotto, ma i ragazzi di Giuntoli gestiscono bene il vantaggio.

"Siamo partiti molto bene – ha commentato Piochi – , mettendo a segno un parziale di 9-0. Ma i nostri avversari hanno subito risposto colpo su colpo. Siamo stati bravi a rientrare fino a meno undici, ma, alla fine del quarto periodo, loro sono riusciti a gestire l’ampio vantaggio fino ad arrivare al più sedici. Ora dobbiamo archiviare questa sconfitta e tornare a lavorare in palestra, perché non c’è tempo da perdere, visto che questo campionato è molto insidioso, ma, soprattutto, equilibrato e tutto può succedere. Cercheremo subito di preparare nel migliore dei modi la prossima sfida di sabato contro Valdicornia, dove non possiamo assolutamente sbagliare".

Alessia Lombardi