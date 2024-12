Basket - Serie "DR1» maschile. Skywalkers a Calcinaia. Sfida domenica alle 18.30. Merciadri: "Esame per noi»

Il 2024 per lo Skywalkers si chiude con una trasferta sul parquet del Pastificio Caponi Calcinaia, una delle due capolista del girone, con 20 punti, assieme al Lione Montemurlo.

"Domenica andremo a giocare – ha spiegato Merciadri – contro una delle due capolista, allenata da Andrea Nardi, uno de migliori della categoria. Una squadra tecnicamente superiore che fa dell’aggressività, intensità e della difesa il suo principale marchio di fabbrica. Non ha una “stella” particolare e nemmeno individualità superiori, ma, con una grande capacità di gruppo di mantenere vantaggi e di gestire una partita intensa e concreta. Viene da una sconfitta contro Donoratico, la seconda di quest’anno e sarà vogliosa di rimettersi in careggiata prima possibile. Dovremo prepararci ad una partita complicata, a ritmi alti, su un parquet difficile".

"Sarà una bella prova – aggiunge il coach – per noi che ci siamo allenati bene ed arriviamo a questo appuntamento dopo due vittorie sofferte che ci hanno dato fiducia e consapevolezza e vogliamo provare a regalarci un bel Natale. Sappiamo che non siamo favoriti, dobbiamo andare là per fare la partita dell’anno, per provare a metterli in difficoltà, tentando di essere competitivi per tutti i quaranta minuti. Avremo alcune assenze, ma, come sempre, cercheremo di fare il massimo con i ragazzi disponibili".

Il match tra Calcinaia e Libertas si giocherà domenica, alle 18.30 e sarà diretto da Omar Ciabattini di Terranova Bracciolini e Isac Lazzeri di Prato.

Al. Lomb.