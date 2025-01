Basket - serie "DR1» MASCHILE. La Libertas supera il Valdicornia dopo un supplementare. Piochi: "Vittoria importante»

Libertas 80Studio Arcadia Valdicornia 69(d1ts)

LIBERTAS LUCCA: Magrini 4, Tonacci 6, Giusti ne, Donati 11, Russo 22, Mattei ne, Lorenzi 8, Bonfanti ne, Fracassini 15, Piercechci, Guidi 8. All:. Piochi.

STUDIO ARCADIA VALDICORNIA: Donati 17, Cacciottolo 10, Carducci 6, Magnolfi 4, Mat. Sparapani 6, Mar. Sparapani 10, Barontini 8, Angiolini 1, Papini 4, Mannucci 3. All.: Gistri.

Arbitri: Cima di Viareggio e Luciano di Camaiore.

Note: parziali 20-20, 40-46, 55-51, 66-66.

LUCCA - Ultima gara d’andata combattuta per la Libertas che si aggiudica una vittoria importante in casa all’extra time. Il match inizia su buoni ritmi ed il primo quarto si chiude in parità. Nel secondo gli ospiti provano ad allungare, complice qualche piccola disattenzione difensiva e riescono a chiudere in vantaggio sul 40-46.

Al rientro, però, la Libertas inizia a mettere a segno punti pesanti che consentono il sorpasso ed il terzo quarto si chiude 55-51. Nell’ultimo si gioca punto a punto e, alla sirena, il punteggio è di 66-66. Si va al supplementare che i biancorossi riescono ad aggiudicarsi al termine di una bella partita. "E’ arrivata – ha commentato Piochi – una vittoria importante contro una squadra che ha affrontato i primi due quarti giocando bene e chiudendo con percentuali alte. Purtroppo ci abbiamo messo anche noi del nostro con qualche disattenzione difensiva di troppo; ma, dopo l’intervallo lungo, siamo rientrati con altro piglio. Bravi, a quel punto, a concedere poco in difesa ed in questo modo i nostri avversari hanno realizzato soltanto ventitré punti. Abbiamo fatto vedere buone cose sia in attacco che in difesa".

Alessia Lombardi