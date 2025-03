BASKET - SERIE "DR1» MASCHILE. Skywalkers già salvo oggi a Donoratico

Dopo il recupero infrasettimanale, lo Skywalkers torna di nuovo sul parquet oggi, alle 18.30, al "Palaeuropa" per affrontare in trasferta Donoratico. I ragazzi di Lupori arrivano a questo appuntamento con tanto entusiasmo, dopo tre vittorie consecutive che hanno regalato la salvezza matematica. "Donoratico – ha spiegato il coach – è quarto a 30 punti e sta giocando un girone di ritorno ad altissimi livelli, con pochi passi falsi. Cercherà di vincere per conquistare il miglior piazzamento play-off. Anche noi proveremo a rincorrere il nostro sogno di arrivarci, cercando di allungare la nostra stagione: tra l’ottavo ed il nono posto c’è un bel gruppo di quadre, tutte in lotta per accaparrarsi il posto in griglia. Donoratico può contare sull’esperienza di Battistini, Bruci e Gozzoli, giocatori molto importanti e temibili. All’andata riuscimmo a vincere, giocando bene, un successo maturato nei minuti finali". La sfida tra Donoratico e Skywalkers sarà diretta da Marco Marini di Pisa ed Omar Ciabattini di Terranova Bracciolini.

A. L.