Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas cerca due punti d’oro in Gioielleria

Gara esterna per la Libertas che, domani sera, alle ore 21, affronterà la Gioielleria Mancini a Monsummano. I biancorossi di Piochi (foto) sono al sesto posto in classifica con 28 punti a pari merito con Donoratico e Ineos Manufactoring Sei Rose; mentre gli avversari sono al terzultimo posto, a 14 e stanno lottando per provare a centrare la salvezza. Una decima giornata del girone di ritorno di regular season che i biancorossi non devono assolutamente sottovalutare, perché i play-off sono alla portata e conquistare il miglior piazzamento sarebbe importantissimo.

"Affronteremo – ha commentato Piochi – una squadra che lo scorso anno giocava in serie “C”, formata da giocatori di talento ed esperienza, ma che, in questa stagione, sta facendo fatica e si trova al terzultimo posto in classifica. Può, comunque, contare su un roster di qualità, con Arrabito miglior realizzatore, un elemento che sa essere molto pericoloso".

"Noi – aggiunge il coach dei biancorossi – dovremo essere bravi, come lo stiamo stati nell’ultima gara casalinga contro Montemurlo, dove subito siamo stati aggressivi in difesa ed attenti su ogni possesso. Abbiamo fatto una buona settimana di allenamenti e faremo di tutto per portare a casa la sfida, anche se, in trasferta, riscontriamo qualche difficoltà, ma, dopo quello che abbiamo dimostrato contro Montemurlo, sono convinto che riusciremo a fare un’ottima gara anche lontani dal “Palatagliate”. I ragazzi hanno dimostrato di avere talento e di avere tutte le carte in regola per fare bene. Sono sicuro che sarà un bel match combattuto e che daranno il massimo come sempre".

La sfida del "Palapertini" tra Gioielleria Mancini Monsummano e Libertas sarà diretta da Carlo Contu di Pisa e Davide Cancelli di Livorno. Dopo questa gara la Libertas tornerà di nuovo sul parquet sabato 29 marzo, al “Palatagliate” per affrontare Carrara Legends.

Alessia Lombardi