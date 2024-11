Basket - serie "Dr1» maschile. La Libertas domani sera contro Monsummano. Piochi: "Voglio vedere un passo avanti mentale»

Match casalingo, domani, alle 21.15, per la Libertas che ospita, al "Palatagliate", la Gioielleria Mancini Monsummano. I biancorossi vogliono provare a conquistare il successo contro una formazione che si trova nelle parti basse della classifica.

"E’ proprio la classifica – ha commentato Piochi (foto) – che non ci deve ingannare, perché Monsummano non si merita affatto la posizione che occupa. I nostri avversari si trovano con quattro punti, ma, nonostante questo, è una squadra che gioca una buona pallacanestro. Sono molto aggressivi ed intensi in fase offensiva, con tante soluzioni interne ed esterne. Possono contare sul loro miglior realizzatore, Foschi, un esterno molto bravo e sui due interni, Soriani ed Arrabito".

"Sarà un match – aggiunge il coach – che dovremo affrontare con il piglio giusto, mettendo energia e cercando di incanalare sin da subito la partita sui binari giusti. Arriviamo dalla sconfitta contro Montemurlo e mi aspetto un passo in avanti a livello mentale da parte dei miei ragazzi. Abbiamo fatto una buona settimana di allenamenti e sono sicuro che affronteremo questa partita nel migliore dei modi. Per noi sarà importante cercare di portare a casa la partita per rimanere agganciati alle prime".

La sfida sarà arbitrata da Alberto Volpi di Cecina e Luca Ricci di Calcinaia.

Alessia Lombardi