Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas divora i Lions e pensa al Monsummano

Libertas Lucca 77Lions Montemurlo 66

LIBERTAS LUCCA: Magini 7, Tonacci 6, Morello 16, Giusti, Donati 12, Russo 3, Mattei ne, Lorenzi 9, Fracassini 10, Guidi 14, Rivi. All.: Piochi.

LIONS MONTEMURLO: F. Vettori 11, Mucci 4, Cellai 7, A. Vettori 8, Nesi, Guerrieri 1, Riccio, Guazzini, Zardo 6, Lovino 8, Lanari 16, Toffetti 5. All.: Piperno.

Arbitri: Panelli di Montecatini Terme e Cornacchini di Follonica.

Note: parziali 22-19, 38-37, 59-50.

LUCCA - Vittoria casalinga per la Libertas che batte il Lions Montemurlo, secondo in classifica.I padroni di casa riescono a chiudere il primo quarto in vantaggio per 22-19, grazie ad una partenza aggressiva. Nel secondo quarto gli ospiti provano a riportarsi sotto, nonostante l’aggressività messa sul parquet dai biancorossi che consente loro di rimanere avanti. Nel terzo quarto, dopo l’intervallo lungo, la Libertas, continua a giocare con grinta e riesce ad imporsi per 59-50. Nell’ultimo il Lions prova a tornare sotto, ma i ragazzi di Piochi (foto) fanno buona guardia e conquistano questo successo fondamentale per la classifica.

"Abbiamo giocato – ha commentato il coach biancorosso – una gara molto aggressiva da parte nostra, riuscendo ad amministrare il vantaggio e vincendo con un undici punti di distacco. Siamo stati bravi a limitare i loro giocatori e costringerli a fare cose alle quali non sono abituati e che non sono nelle loro caratteristiche. Siamo riusciti a muovere bene palla in attacco. I ragazzi hanno dimostrato il loro valore e, adesso, ci aspetta un’altra partita molto difficile, quella di sabato contro Monsummano, un roster che sicuramente ci darà dal filo da torcere, ma daremo, come sempre il massimo"."Dovremo – ha concluso Piochi – resettare subito questa vittoria molto importante e concentrarci sul prossimo match, cercando di prepararlo nel migliore dei modi".

Alessia Lombardi