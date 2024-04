Basket - Serie "DR1» maschile. Derby per la Libertas

Ultima giornata di regular season in contemporanea per tutto il girone "A" Divisione Regionale "1". La Libertas concluderà il proprio campionato sul parquet del Vela Viareggio, oggi, alle 18, per l’occasione alla tensostruttura "Zappelli", nel quartiere Varignano. Un parquet decisamente più piccolo e che potrebbe nascondere insidie, anche se, ormai, i ragazzi di Romani hanno già conquistato il primo posto; ma si troveranno di fronte un avversario all’ultima spiaggia.

"Oggi – ha commentato il coach biancorosso – giocheremo tutti in contemporanea, com’è giusto che sia nell’ultima gara. Ai fini della classifica per noi sarà ininfluente, perché abbiamo già la certezza del primo posto. I nostri avverarsi, invece, si giocheranno il tutto per tutto per provare a vincere e sperare anche in altri risultati favorevoli. Noi, comunque, vogliamo fare una buona partita, cercando di onorare al meglio questo ultimo impegno, anche se la posta in palio non è decisiva e sicuramente non faremo sconti. Ci aspettiamo un Vela molto agguerrito che farà una partita gagliarda, di tensione, perché loro sono molto carichi e noi dovremo essere bravi a respingere i loro assalti".

"Stanno rischiando la retrocessione – spiega Romani – per questa nuova formula, pur avendo fatto un buon campionato; ma con quattro retrocessioni dirette è chiaro che è difficile. Hanno vinto partite contro squadre importanti e possono contare su giocatori esperti come Ghiselli (un grande tiratore da tre), Albizzi (volto emergente, con 17 punti di media); Taylor, un lungo molto bravo e sugli esterni Bo e Biagiotti".

"Sarà una gara dura – ha concluso il tecnico – , nella quale, se non metteremo grande attenzione ed agonismo, rischieremo di fare fatica. Ci vorrà un occhio anche all’infermeria, perché, per noi, la sfida fondamentare sarà gara uno dei play-off".

Al. Lomb.