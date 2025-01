BASKET - SERIE "DR1» MASCHILE. Skywalkers domenica affronta Lions Montemurlo. Il nuovo coach Lupori: "Gara dura, ma possibile»

Lo Skywalkers affronta, domenica, alle 18.15, il Lions Montemurlo al "Palapantano". Sarà la prima gara di coach Federico Lupori (foto) sulla panchina degli amaranto, dopo l’addio per motivi di lavoro di Luca Merciadri. Lupori arriva da Firenze ed ha alle spalle importanti esperienze nel settore giovanile e negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di assistente nell’Olimpia Legnaia Firenze. Confermato assieme a lui Michele Belli, già assistente di Merciadri.

Un roster quello lucchese, che sta lottando per centrare un posto nei play-off e che andrà ad affrontare la seconda della classe. "Ci siamo preparati ad affrontare Montemurlo – ha commentato Lupori – che ha una classifica in questo momento importante, visto che è da solo al secondo posto con 24 punti punti, con quattro di vantaggio sulla terza. Una classifica ad alta quota, con obiettivi diversi dai nostri ed è proprio questo fattore che ci fa preparare la partita con determinazione, senza troppe pressioni, visto che abbiamo nulla da perdere".

"Proveremo – ha aggiunto il nuovo coach – a dare tutto per mettere in difficoltà i nostri avversari, anche se stiamo attraversando un momento delicato per gli infortuni; per questo avremo un roster non al completo: ma non è un alibi, fa parte del gioco. L’obiettivo è migliorare la pesante sconfitta dell’andata ed abbiamo la voglia di portare a casa, nonostante la classifica, due punti fondamentali per il nostro percorso di crescita. Per quanto riguarda i nostri avversari, dovremo stare attenti ai due Vettori, a Mutti e a Cellai".

A. L.