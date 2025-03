Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas lotta a lungo contro Castelfranco. Ma le "rane» alla fine saltano più in alto

Castelfranco Frogs 70Libertas 66

CASTELFRANCO FROGS: Ferretti, Mancini, Casini 10, Vallini 3, Toni 7, Conti 32, Giungato 5, Giusti 9, Pinzani 4, Ermelani, Fiorenza. All.: Innocenti Camiciottoli.

LIBERTAS LUCCA: Magrini 2, Tonacci 2, Giusti 2, Donati 10, Russo 14, Lorenzi 9, Bonfanti ne, Fracassini 11, Piercecchi 8, Guidi 8, Rivi. All.: Piochi.

Arbitri: Tabarin di Pistoia e Ricci di Calcinaia.

Note: 25-22, 42-42, 58-56.

CASTELFRANCO DI SOTTO - Sconfitta esterna per la Libertas sul parquet del Castelfranco Frogs. Il primo quarto vede i biancorossi partire con il piede sbagliato ed i padroni di casa vanno in vantaggio per 25-22. Nel secondo quarto si gioca punto a punto e si va all’intervallo sul 42-42. Al rientro dagli spogliatoi Castelfranco torna a gestire il match, chiudendo davanti per soli due punti. Nell’ultimo quarto la Libertas prova a riportarsi sotto, ma il roster pisano riesce, comunque, a gestire e a conquistare i due punti.

"E’ stata una partita molto combattuta – ha analizzato Piochi (foto) – durante la quale abbiamo commesso qualche errore di troppo. Ci abbiamo provato e, fino alla fine, abbiamo giocato, soprattutto nell’ultimo quarto, punto a punto. C’è rammarico, perché è una partita che potevamo portare a casa. Dobbiamo registrare un po’ la difesa e resettare subito questa sconfitta e preparare nel migliore dei modi la partita di sabato contro Montemurlo". La sfida della nona giornata, al "Palatagliate", contro Lions Montemurlo, sarà molto importante in chiave play-off, anche se i biancorossi si troveranno di fronte la seconda forza del campionato che cercherà di agganciare la capolista Pastificio Caponi Calcinaia.

Alessia Lombardi