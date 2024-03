Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas vince a Livorno. E stasera riceve Ineos

Liburnia

45

Libertas

73

LIBURNIA: Pardini 5, Botteghi, Lorenzini 5, Nachi, Baroni 5, Bellavista, Nannicini 7, Gamba 11, Apolloni, Mannucci 2, Venditti 5, Pistolesi 5. All.: Ferretti.

LIBERTAS: Servadio ne, Mattei 3, Lorenzi 4, Fracassini 15, Lombardi 6, Piercecchi 9, Morello 7, Guidi 16, Cecconi 7, Brunelli, Tonacci 6. All.: Romani.

Arbitri: Tabarin di Pistoia e Zucchini di Grosseto.

Note: parziali: 10-16, 21-37, 33-56.

LIVORNO - E’ andata come doveva andare: la Libertas ha battuto la già retrocessa Liburnia. Il match è iniziato con la Libertas che ha messo nel primo quarto soltanto 2 tiri su 10 liberi e, per questo, si è chiuso con un punteggio basso. Nel secondo le incursioni di Morello e Cecconi, con Fracassini che ha trovato buone soluzioni, hanno permesso ai ragazzi di Romani di prendere il largo e di chiudere in vantaggio 21 a 37. Al rientro si arriva fino ai +30 di vantaggio, ma la Libertas rimane, comunque, concentrata e gestisce bene il terzo ed il quarto tempino. La penultima giornata di regular season contro Ineos Manifacturing Rosignano si giocherà stasera, alle 21.15, al "Palatagliate".

Alessia Lombardi