Basket, domani scatta la Supercoppa: orari e dove vederla in tv

Bologna, 20 settembre 2024 – L’attesa è finita. La nuova stagione della pallacanestro italiana è pronta a partire con il consueto appuntamento inaugurale: la Supercoppa, che si terrà da domani a domenica all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Parte la caccia alla Virtus Segafredo Bologna, squadra detentrice delle ultime tre edizioni della competizione. Le prime squadre a scendere in campo sul parquet dell’Unipol Arena, alle ore 18.45 (il match sarà trasmesso in diretta su Eurosport 1 e DAZN), saranno però l’EA7 Emporio Armani Milano campione d’Italia in carica e l’Umana Reyer Venezia.

La squadra guidata da coach Ettore Messina si presenta ancora una volta ai blocchi di partenza tra le favorite della competizione: a uno zoccolo duro di sette giocatori in cui spiccano fuoriclasse come Nikola Mirotic e Shavon Shields, sono stati aggiunti elementi di assoluto valore come il lungo ex Maccabi Josh Nebo, Nenad Dimitrijevic, Leandro Bolmaro, Armoni Brooks, Fabien Causeur, Ousmane Diop, David McCormack, Fabien Causeur, e Zach LeDay – di ritorno all’ombra del Duomo dopo la parentesi biennale al Partizan di Belgrado –, che garantiscono un mix di esperienza e qualità di livello assoluto anche in ambito europeo e dovranno cercare di non far rimpiangere la perdita di elementi del calibro di Nicolò Melli e Kyle Hines. Dall’altra parte ci sarà però una Reyer Venezia che non vorrà di certo recitare il ruolo dello sparring partner: alla corte di Neven Spahija sono arrivati elementi di comprovata esperienza internazionale e valore come l’ex Napoli Tyler Ennis, Alessandro Lever, Davide Moretti, Carl Weathle, Juan Fernandez e Xavier Munford che vanno ad innestarsi all’interno di un roster di stazza, eccellenti doti tecniche e che può fare affidamento su un folto gruppo di giocatori rimasti in laguna dopo la scorsa stagione.

Alle 20.45 (diretta su Eurosport 2 e DAZN), scenderanno invece in campo, come sottolineato, i detentori del trofeo e padroni di casa della Virtus Segafredo Bologna e la Generazione Vincente Napoli Basket: al gruppo di veterani composto da Belinelli – che ha smaltito gli acciacchi accusati in prestagione –, Hackett, Shengelia , Polonara, Cordinier (assente) e Zizic, si sono aggiunte la classe cristallina di Will Clyburn, l’esplosività dell’ex Venezia Tucker, la freschezza di Matt Morgan e l’utilità di giocatori di assoluto valore come Nicola Akele, Riccardo Visconti, Andrejs Grazulis e Momo Diouf. Prerogative che fanno ancora una volta entrare i bianconeri nel novero delle favorite. Dall’altra parte ci sarà una Napoli detentrice della Coppa Italia e profondamente rinnovata. Persi giocatori come Ennis e Pullen, la formazione di coach Igor Milicic sha cercato di rinforzarsi con arrivi di qualità come quelli di Copeland, Pangos, Hall, Alexander Williams e Manning Jr. Le carte in regola per recitare anche in questa Supercoppa il ruolo della sorpresa ci sono tutte. Ora la palla passa al campo.

Orari e dove vedere le partite

Semifinali:

EA7 Emporio Armani Milano – Umana Reyer Venezia – sabato 21 settembre alle ore 18.45 con diretta televisiva su Eurosport 2 e DAZN

Virtus Segafredo Bologna – Generazione Vincente Napoli – sabato 21 alle ore 20.45 con diretta televisiva su Eurosport 2 e DAZN

Finale:

Domenica 22 settembre alle ore 18 con diretta televisiva su Canale Nove, DMAX, DAZN ed Eurosport 2.