Il tifo risponde presente. Estra, 2290 abbonamenti

Il popolo biancorosso ha risposto presente. La campagna abbonamenti dell’Estra Pistoia ha chiuso con numeri importanti che, in tutta sincerità, erano difficili da prevedere. Sono state 2290 gli abbonamenti sottoscritti per questa stagione, tra rinnovi (1916 tessere staccate durante la prima fase) e nuove sottoscrizioni nella seconda fase (374). Un deciso passo in avanti rispetto allo scorso anno quando al termine al termine della campagna abbonamenti le tessere staccate furono 1973 che arrivarono poi a 2222 quando la campagna venne riaperta a metà stagione: merito della politica di prezzi particolarmente favorevole, specie per i rinnovi appunto. Un attaccamento ai colori che conferma quanto Pistoia sia vicina alla squadra e quanto i tifosi siano pronti ancora una volta a dare il massimo per sostenere la squadra. I tifosi hanno dimostrato di voler fare la loro parte nonostante un clima non proprio idilliaco fatto di contestazioni e grossi dubbi ed un feeling ancora tutto da riallacciare con la squadra e con la società. Non solo, si tratta anche e soprattutto di un messaggio forte lanciato dalla tifoseria a voler dire: noi ci siamo, adesso tocca a voi.

"Il dato raggiunto al termine della campagna abbonamenti è di quelli particolarmente importanti – afferma il direttore marketing di Estra Pistoia, Andrea Agazzani – come detto in sede di presentazione, abbiamo attuato politiche di prezzi che andavano a strizzare l’occhio ai tifosi, sia quelli più fedeli da anni sia coloro che hanno deciso di abbonarsi per la prima volta ed alla fine il risultato è notevole. Il concetto lanciato fin dall’inizio di ’Siamo noi, io e te’ devo dire che ha riscontrato un notevole successo, è stato apprezzato dai tifosi sui social ed è un aspetto che ci fa capire quello che sia l’attaccamento della città e degli appassionati ad un bene di tutti che è il Pistoia Basket. Avere uno zoccolo duro così ampio – conclude –, che supera il numero complessivo di abbonamenti sottoscritti lo scorso anno fra prima fase e girone di ritorno, è una ulteriore iniezione di fiducia per tutte le anime del club in vista dell’inizio del campionato".

Maurizio Innocenti