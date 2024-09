Settore giovanile. Tutte le squadre al via: "Trend molto positivo»

L’inizio di tutti i campionati del settore giovanili biancorosso è alle porte e, allora, quale migliore occasione per fare il punto della situazione prima dell’avvio della stagione? "Era un’estate particolarmente complessa a livello di tesseramenti – commenta il presidente di Pistoia Basket Junior, Stefano Della Rosa – ma siamo contenti che le famiglie ci hanno preso in considerazione per firmare il cartellino con noi: ne sono orgoglioso perché significa che il lavoro svolto in questi anni ha dato i suoi frutti e avevo un po’ di timore perché c’è il traino della Serie A ma il nostro settore giovanile è ancora in ripresa dopo lo stop del Covid, ma i numeri sono dalla nostra parte. Allo stesso tempo, mi sento in dovere di ringraziare l’amministrazione provinciale perché ci dà gli orari nella palestra Einaudi che per noi è uno spazio fondamentale per poter svolgere l’attività del Minibasket ma è opportuno un grande ringraziamento anche a quella comunale perché possiamo tornare a casa nostra per allenamenti e partite delle compagini che faranno i campionati Eccellenza: a questo proposito voglio dire un sentito grazie a Dario Salvi e alla Libertas Montale che in questi ultimi anni ci ha ospitato. Mi fa piacere, poi, affrontare anche le aspettative del settore femminile: il lavoro portato avanti da Annalisa Breschi, Giulia Bonelli, Virginia Becciani e tutti i collaboratori è fondamentale ma per me è motivo d’orgoglio poter annunciare la presenza di una squadra Esordienti interamente in rosa ed è la prima volta che viene fatta nella storia del nostro club".

"Il nostro obiettivo è costruire un ambiente familiare e tranquillo – aggiunge il responsabile del settore giovanile, Cristiano Biagini – dove ci sono dei valori e delle regole da rispettare. A livello di squadre, avremo le nostre compagini Eccellenza e Gold: siamo soddisfatti dal punto di vista numerico e qualitativo, lavoriamo per incrementare sempre di più la parte tecnica grazie al contributo della società con l’inserimento anche di alcuni allenatori e istruttori che fanno parte delle compagini del Project e che saranno con noi. Infinevandremo avanti col rapporto con Gonzaga Universiry con l’auspicio che si possa arrivare a sviluppi interessanti non solo legati a finalità sportive ma anche formative collegate al college".

Maurizio Innocenti