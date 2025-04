Matt Morgan: l'arma segreta della Virtus Segafredo Bologna in Eurolega

Più guardia che playmaker, più di corsa che da titolare ma sicuramente il giocatore di rottura a disposizione di coach Dusko Ivanovic. Stiamo parlando di Matt Morgan, "point guard" della Virtus Segafredo Bologna. Durante la stagione in bianconero ha avuto una trasformazione tecnica da playmaker, dove resta comunque una valida alternativa ad Hackett e Pajola, Morgan sta diventando un eccellente back up da guardia, dove gioca e si muove con grande efficacia. Partendo dalla panchina, con la sua dinamicità, le penetrazioni e soprattutto il suo tiro dalla lunga distanza si sta confermando come un vero e proprio crack, capace di rivoltare la partita quando serve, o di dare la stoccata definitiva quando c’è necessità di azzannare definitivamente la partita.

I numeri parlano di una crescita importante durante la stagione. In Eurolega ha collezionato 35 presenze (5 da titolare) con una media di oltre 18’ di utilizzo, quasi 8 punti, 2 rimbalzi e 3 assist, numeri di tutto rispetto per un rookie alla sua prima stagione nella massima manifestazione europea. Nella vita privata, sotto le Due Torri vive insieme alla compagna Marissa, connazionale ex giocatrice della lega inglese e al loro cagnolino Ella. Grande tifoso di football americano, ammira e si ispira a Steph Curry è uno dei motivi per cui ha il numero 30: è amico della star Wnba Breanna Stewart e appassionato di basket femminile. Il modello di Matt resta il padre Lamont ex giocatore di Georgetown negli anni ’80, in una famiglia in cui anche gli altri tre fratelli minori sono giocatori di basket. In campionato dopo un andamento altalenante, tra ottime prove ed altre meno, la sua crescita è coincisa con quella della Virtus.

Nelle ultime 5 gare, da quando coach Ivanovic ha asciugato le rotazioni, per 4 volte è andato in doppia cifra, confermando l’eccellente percentuale dalla lunga distanza che si attesta intorno al 41.9 per cento, il migliore della Virtus. In stagione regolare ha una media di 10 punti in 20’ di utilizzo, punti e qualità che Morgan metterà a disposizione dei bianconeri anche nelle prossime sfide con Varese, Scafati e Trapani e poi nei successivi playoff. Ventisette anni nativo di Concord in North Carolina, il bianconero ha decisamente cresciuto il suo rendimento e le sue cifre in questo finale diventando un elemento sempre più importante per le V Nere. High School a Cox Mill e college a Cornell, prima esperienza europea in Turchia e poi in passaggio ai London Lions con cui disputa un eccellente Eurocup, un’ottima Summer League in estate. Alla Virtus sta facendo il definitivo salto di qualità.