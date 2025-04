Basket, Playoff Eurolega: Monaco e Olympiakos, esordio da urlo nei playoff

Bologna, 23 aprile 2025 – Nella seconda giornata dei playoff di Eurolega non sorridono Barcellona e Real Madrid che vengono rispettivamente sconfitte da Monaco, vincente 97-80, e Olympiakos Atene che si impone per 84-72. Risultati che confermano i pronostici della vigilia nonostante lo scarto in doppia cifra con cui si sono concluse le sfide e che chiudono il quadro delle gare 1 con quattro successi casalinghi in altrettante gare disputate.

James e Theis piegano le resistenze catalane, Vezenkov è inarrestabile

Miglior debutto in una serie playoff non poteva esserci per coach Vassilis Spanoulis che riesce finalmente a battere i blaugrana dopo i due ko incassati nell’ultima regular season. E’ la coppia Mike James e Daniel Theis a trascinare i monegaschi nel primo appuntamento della serie con ventidue punti a testa iscritti a referto. Sulla sponda catalana si interrompe la striscia positiva di sei risultati utili consecutivi arrivati nelle ultime sette uscite. In avvio di gara la squadra di Penarroya mette in difficoltà i padroni grazie ad un chirurgico Kevin Punter, top scorer dei suoi con sedici punti, e capace di insaccare tre triple su altrettanti tentativi ben supportato da Justin Anderson (8-14 al 5’). Il break per il team del Principato si concretizza nella seconda frazione quando il tabellone registrerà ben quattordici lunghezze di scarto (41-27 al 16’) con Theis che sale in cattedra e tocca la doppia cifra (11). Gli iberici provano a riavvicinarsi con Fall che riducono il gap ad un solo possesso di svantaggio all’intervallo. Alla ripresa Brizuela firma il momentaneo vantaggio (44-45 al 21’) ma la forbice tornerà ad allargarsi in favore di Monaco che scappa nuovamente oltre la doppia cifra di vantaggio col trascorrere dei minuti sul cronometro e approfittando di un Barcellona incapace di reagire in difesa. Nell’ultima frazione James decreterà il + 19 (82-63) mandando in anticipo i titoli di coda del match. Parra e soci cercheranno di ridurre il gap ma sarà del tutto inutile.

Nel match giocatosi alla Peace and Friendship Stadium il roster allenato da Bartzokas torna a sorridere dopo aver inanellato tre ko di fila nelle recenti uscite. Mattatori dell’incontro i due ex Nba che rispondono al nome di Sasha Vezenkov (23 punti conditi da 7 rimbalzi) ed Evan Fournier (13 ma 1/8 dall’arco). Dall’altra parte i blancos non brillano dalla lunga distanza (29,2%) e nella gestione del pallone (diciannove palle perse). L’esperto Sergio Llull è il migliore con sedici punti depositati. I biancorossi pigiano subito il piede sull’acceleratore (25-8 con Milutinov) mentre dai madrileni un minimo di reazione la si ha al 7’ con Deck e Ibaka che cercano di accorciare le distanze. Peters sigla il +18 (47-29) a metà gara. Atene scappa ed il Real è costretto ad inseguire riuscendo soltanto ad avvicinarsi con Musa (75-64 al 38’) e senza mai impensierire gli ellenici.