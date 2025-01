Basket: tempo di bilanci in serie b femminile. Number 8, un girone di andata positivo

Finisce con un successo (49-46 sul Valdarno) così come era iniziato (affermazione sul Terni per 59-53) il girone di andata della Medicina Unica Number 8, la squadra massese di basket femminile che partecipa al campionato interregionale di Serie B. Un girone positivo, fatto di sette vittorie e altrettante sconfitte (795 i punti realizzati e 807 quelli subiti, differenza -12). La formula prevede i playoff per le prime sei e i playout per le ultime quattro. A metà campionato, le ragazze di coach Fabrizio Sturlese sono in zona playoff. "Il nostro obiettivo principale è la crescita delle nostre giovani ragazze che sono tutte classe 2006 e 2007 – dice il presidente Pietro Pallini – se poi dovessimo entrare nei playoff, tanto meglio, ma se ciò non accadesse non sarà un problema".

La classifica al giro di boa: Perugia 28; Ponte Buggianese 26; Lucca Le Mura 22; Firenze Academy e Pielle Livorno 20; Medicina Unica Number 8 Massa e Prato 14; Piombino, Terni e Senigallia 12; Umbertide 10; Orvieto, San Giovanni Valdarno e Costone Siena 6: Pontedera 2.

ma.mu.