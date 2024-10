Basket. Terminato il corso regionale. Reggio ha ventisette nuovi coach

Aumenta il numero dei coach reggiani di pallacanestro.

Si è infatti da poco concluso il corso allenatore regionale in formazione con la giornata degli esami per i ventinove partecipanti, provenienti tutti dalla nostra provincia, tranne un paio da quella di Modena.

A fine agosto aveva preso il via il corso, organizzato dalla sezione regionale del Comitato nazionale allenatori dove erano previste 42 ore di lezione in presenza, sia teoriche che pratiche, sotto la guida del formatore Lorenzo Martinelli, del suo assistente Riccardo Zanni e del direttore del corso Alessandro Freddi.

I nuovi coach vanno così ad aggiungersi al già nutrito gruppo di allenatori formati della nostra provincia e potranno sedersi sulle panchine delle squadre che prenderanno parte ai campionati dalla Divisione Regionale 1 in giù in campo maschile, in Serie C femminile e guidare le squadre Under partecipanti ai tornei Silver.

Cesare Corbelli