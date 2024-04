Basket, terremoto a Lissone. Coach Fumagalli si dimette. Al suo posto torna Mazzali

L’ultima sconfitta casalinga contro Mazzano non c’entra o, forse, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso visto che al 99% costerà il secondo posto dei play-in alla Galvi Lissone che, a un turno dai playoff, cambia allenatore. Si è infatti dimesso Sebastiano Fumagalli (foto) che dopo quasi sei stagioni a Lissone ha rimesso il suo mandato. Lo sostituirà Max Mazzali che proprio ieri sera ha diretto il suo primo allenamento e oggi alle 18 sarà in panchina a guidare la squadra nell’amichevole casalinga contro Social Osa (l’inspiegabile calendario della fascia Gold osserva un altro weekend di pausa per uniformarsi al Silver). Il debutto ufficiale domenica prossima nella “mission impossible“ a Curtatone. "La mia decisione nulla ha a che fare con questioni tecniche" precisa Sebastiano Fumagalli. "La motivazione della scelta sta in alcune questioni di gestione del gruppo squadra che si stavano trascinando da inizio campionato e che io e neppure la società siamo stati in grado di risolvere. Si sono create spesso tensioni inutili, mi ero un po’ stufato di fronteggiarle, i dirigenti non hanno preso una posizione forte e allora ho deciso di fare io un passo indietro". "Abbiamo accettato la scelta di Sebastiano con dispiacere e dopo una lunga e attenta analisi - spiega il GM Andrea Grazioli - Dal suo punto di vista non c’erano le condizioni per lavorare serenamente sebbene manchi un mese o poco più al termine della stagione. Che intendiamo onorare e dare il 100% fino alla fine".

Mazzali era ritornato a Lissone a settembre dopo una permanenza durata 11 anni; quest’anno allenava due gruppi giovanili.