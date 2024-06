Basket Uisp. Cattolica sfida Santarcangelo. Al Flaminio è tempo di finale

Serata importante per il basket cattolichino quest’oggi al Flaminio di Rimini. Dopo aver vinto 68-54 contro il Ghetto Ponente di Cesenatico questa sera (ore 20.30) il Free Basket Cattolica sarà impegnato nella finalissima contro il Cno di Santarcangelo per il campionato Uisp di basket. Dopo un mese di assenza la squadra cattolichina potrà contare anche su Sylvere Bryan, giocatore che ha calcato i campi di Serie A sino a pochi anni fa. "Siamo una squadra che partecipa al campionato Uisp da più di 20 anni – racconta Nicola Carnevali, presidente del Free Basket Cattolica – abbiamo vinto il campionato due volte e innumerevoli volte abbiamo partecipato alle Final Four che ogni anno si disputano al Flaminio di Rimini. La squadra è composta da ragazzi che hanno partecipato a campionati professionistici, ragazzi che giocano in campionati Fip ad un buon livello, giocatori ormai piuttosto grandi, ragazzi molto giovani e l’anno scorso due ragazze". Una storia nella storia quella del presidente Carnevali che gioca insieme ai due figli maggiori, e ha promesso che smetterà di giocare quando avrà giocato anche con il terzo che ha in questo momento 13 anni. L’allenatore è da sempre Daniele Cherubini.

Luca Pizzagalli