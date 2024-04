Basket under 13 femminile. Che brave le piccole della Feba. Ora sotto con la Junior Nba

Grande soddisfazione in casa Feba Civitanova per la stagione dell’Under 13 allenata da coach Iris Ferazzoli. Dopo la bella cavalcata nel campionato, con l’approdo per la finale al titolo regionale sfumata contro Fossombrone, le biancoblù hanno preso parte alla Jr. Nba Fip under 13 femminile regionale. Anche qui si è registrato un bel cammino per le momine, come Feba Milwuakee Bucks, capaci di chiudere da imbattute nel girone. Ora le biancoblù sono attese dalla seconda fase dove cercheranno di confermarsi per provare a vincere il trofeo. L’avversaria di turno, in gara doppia, sarà il Cab Stamura – La Clippers arrivata dietro la capolista Fossombrone – La Lakers nell’altro girone, e sconfitta solo dalle forsempronesi.

Ecco le ragazze della squadra civitanovese: Lorena Perrella, Nora Arcidiacono, Maria Fiaschetti, Giorgia Gramaccia, Cecilia Staffolani, Matilde Lupi, Cecilia Cervellini, Emma Perugini, Linda Rita, Maria Nerici, Benedetta Festus, Sara Stankovic.