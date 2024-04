Basket under 15. Ibr, Ruggeri super e dominio a Cento

Ancora una vittoria di larghissime proporzioni per Insegnare Basket Rimini, che nel campionato Under 15 Eccellenza domina la classifica regionale dall’inizio di stagione. A Cento finisce 54-96, con i riminesi matematicamente primi e in attesa di disputare i playoff. Il tabellino: Ruggeri 33, Ronci 24, Ciancarelli 14, Albani 11, Tura 7, Cantore 5, Trevisani 2, San Martini, Bellucci, Fascicolo. All.: Verni. Nel prossimo e ultimo turno, sabato 20 alla Carim (ore 17), l’Ibr affronterà il Raggisolaris Faenza. La classifica: Ibr 48; San Lazzaro 44; Pall. Reggiana 40; Virtus Bologna 38; S.G. Fortitudo 36; OneTeam Forlì 34; Vis Ferrara 20; Raggisolaris Faenza 20; Fulgor Fidenza 16; Cento e Modena 14; Pol. Masi 12; International Imola 8; Fortitudo Academy 4.