Basket under 15. La Unahotels perde lo spareggio e torna a casa

UNAHOTELS

61

LANCIANO

77

UNAHOTELS: Rinaldini 18, Alfieri, Bulgarelli 2, Cuoghi 10, Ghirardini 5, Lusvardi, Mammi 6, Marchi, Petacchi 12, Sabbadini 8, Taddei, Zampogna. All. Iemmi.

LANCIANO: Sotera 2, Rossetti 2, Di Gianvincenzo, D’Incecco 11, D’Amato, Del Prete 27, Pace, Capitanio, Ndour 18, Verì, Sadio 17, Di Pasquale. All. Di Tommaso.

Parziali: 12-23, 27-39, 47-60. Termina l’avventura per l’Under 15 alle finali nazionali di Anagni dopo il ko nello spareggio per l’accesso ai quarti di finale contro Lanciano. I biancorossi approcciano bene il match mettendo subito il muso avanti (8-2 al 4’) ma gli abruzzesi rispondono con Ndour e Sadio (15 punti in due nei soli primi dieci minuti, con il primo che ha fine match avrà catturato anche 16 rimbalzi) che mettono la freccia per Lanciano al termine del primo quarto. Il resto dell’incontro è abbastanza equilibrato, con il divario che si aggira sempre sulla doppia cifra, fino ad inizio ultimo quarto quando lo scatenato Del Prete regala il massimo vantaggio (49-70 al 32’) ai neri di coach Di Tommaso e per la Unahotels non c’è più stato niente da fare. Peccato per la serata storta al tiro da tre (1/14) che ha condannato i biancorossi. Nonostante la sconfitta, da segnalare la buona prova di Sabbadini, autore di 8 punti conditi da 9 rimbalzi e 3 recuperi, oltre al solito Petacchi (12 punti e 12 rimbalzi).

c.c.