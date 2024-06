Basket Under 15 Silver. Dlf, che capolavoro. E’ campione regionale La squadra under 15 del Dopolavoro Ferroviario Firenze vince il campionato regionale Silver con solo quattro sconfitte in stagione. Allenati da Matteo Franciolini, i giovani giocatori trionfano in finale dopo una partita emozionante ai supplementari.