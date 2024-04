Basket under 19 gold. Sba, prima fase trionfale per i ragazzi di Vezzosi

È stato un percorso netto quello della Under 19 Gold della Scuola Basket Arezzo. Grazie alla vittoria nell’ultimo turno contro Legnaia, infatti, i ragazzi di coach Vezzosi hanno chiuso la prima fase con 22 vittorie su 22 gare, che hanno permesso di conquistare 44 punti, sedici in più della Polisportiva Galli seconda. Il primo posto ha garantito l’accesso alla seconda fase che prenderà il via lunedì 22 aprile: gli amaranto, oltre a Polisportiva Galli, Legnaia e Laurenziana Firenze qualificatesi dallo stesso girone, se la vedranno con Lucca (primo avversario in ordine di tempo), Cecina, Us Livorno e Grosseto. Le prime tre si guadagneranno l’accesso alle finali nazionali di categoria. "Rendiamo pieno merito a questi ragazzi e concentriamoci ora sulla seconda fase, consapevoli di essere forti", ha detto coach Vezzosi.