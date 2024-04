Basket, va al CUS Pisa su Carrara anche gara due dei play-out per la permanenza in C

Pisa, 25 aprile 2024 – Va al Cosmocare CUS Pisa gara due del primo turno dei play-out per la permanenza in serie C, in casa contro il Centro Minibasket Carrara: gli uomini di Vincenzini, che hanno messo la freccia in avvio di ripresa, vincendo con un margine a due cifre, volano a Carrara per due match-point, prima dell’eventuale bella a Pisa. LA CRONACA – Scesi in campo con Fiorindi, Buzzo, Giannelli, Carpitelli e Quarta, a cui gli ospiti rispondono con Russo, Suriano Simoncini, Sequani, Fiaschi e Cirillo, i cussini partono contratti, con Sequani e soci avanti di poco, ed i padroni di casa che mettono la testa avanti con Fiorindi solo al sesto (10-9). Nel finale del primo quarto c’è tempo per l’ingresso di Spagnolli, tornato protagonista con 5 punti (1 tripla) e 2 rimbalzi, e per un grave infortunio a Buzzo, che ha dovuto abbandonare il campo per un trauma serio, che gli impedirà di proseguire la stagione. Terminato il primo quarto sul 17-16, nel secondo entrambe le squadre si alternano al comando e Giannelli, autore di 8 punti (2 triple), conduce gli universitari avanti di un canestro al riposo (35-33). Inizia il terzo periodo con il Cus che costruisce un vantaggio importante, piazzando un parziale iniziale di 9-2, che sarà determinante per il risultato conclusivo. Uno scatenato Quarta trascina i compagni con 11 punti, frutto di un tiro dall’arco, 4 su 6 da due, e 2 rimbalzi, portando il margine pisano in doppia cifra, alla fine della terza frazione (55-43). Nel quarto periodo, gli ospiti iniziano con un break di 7-0, arrivando a meno 5, sul 55-50, ma un canestro di Quarta e 2 liberi di Fiorindi consentono ai cussini di tenere Carrara a distanza. Ancora 4 punti di Carpitelli e 5 di Quarta, permettono ai padroni di casa di allungare nuovamente, rispondendo alle 3 triple di Fiaschi, per il 73-63 finale. I VALORI – Quarta è ancora una volta il miglior marcatore del CUS, con 23 punti (8 su 11 da due, 2 su 4 da tre, 1 su 6 ai liberi), seguito da Fiorindi con 18 punti (8 su 8 ai liberi), Giannelli con 13 ed il redivivo Spagnolli con 10. Per Carrara Fiaschi ha segnato 18 punti e Sequani 17. GARA TRE – Per le due compagini non c’è tempo per rilassarsi: domenica 28 aprile a Carrara è infatti in programma il primo match-point per gli universitari. CUS Pisa Cosmocare-Centro Minibasket Carrara 73-63 Parziali: 17-16, 18-17, 20-10, 18-20 Cosmocare CUS Pisa: Cerulli, Fiorindi 18, Cosci, Colombini, Buzzo, Morelli, Corbic 1, Spagnolli 10, Viviani, Giannelli 13, Carpitelli 8 Quarta 23. All.: Vincenzini. CMC Carrara: Russo 5, Suriano Simoncini 10, Sequani 17, Fiaschi 18, Mancini 4, Topetti, De Angeli, Cirillo, Melegari 9, Pipolo, Nannetti. All.: Bertieri.