Basket, va al GMV il derby con il CUS Pisa, in Divisione Regionale 2

Pisa, 10 novembre 2024 – Va ai padroni di casa del GMV il primo derby pisano stagionale nel campionato di Divisione Regionale 2: gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno infatti superato nettamente il CUS Pisa Cosmocare, con un singolare punteggio di 73-47, frutto di un dominio schiacciante nella ripresa, dopo che gli universitari erano andati in vantaggio all’intervallo lungo.

LA CRONACA – Il derby, come spesso accade, inizia con molti errori difensivi, da una parte e dall'altra: i padroni di casa riescono a passare in vantaggio di due canestri, ma gli ospiti presidiano bene l’area ed i biancoverdi non sono fortunati dal perimetro, così il primo periodo rimane in sostanziale equilibrio fino al termine (14-14). Nel secondo, il Cosmocare CUS Pisa prende il comando delle operazioni, con maggiore convinzione e determinazione, mentre i biancoverdi sono molto macchinosi in attacco con movimenti poco fluidi: la palla non entra e gli abituali cannonieri Badalassi e Balestrieri restano a bocca asciutta. Nel contesto poco fruttuoso, Piazza chiama la difesa a zona, passaggio che consente al GMV di limitare i danni, con il Cosmocare che va al riposo a +5 (24-29). Al rientro dagli spogliatoi è tutta un’altra partita: i padroni di casa appaiono rimotivati e Balestrieri suona la carica, mettendo a segno da solo un parziale di 7 punti che riapre il match in favore dei green, riaccendendo la fiducia della squadra, che torna a gestire buone azioni difensive e un ottimo movimento di palla in attacco. Gli ospiti non riescono a tenere il ritmo di Ghezzano, che mette la freccia, prende l’inerzia della gara e conclude il terzo periodo con un vantaggio a due cifre (50-39). Nell'ultimo quarto la musica, non cambia, il CUS commette troppi errori in fase offensiva ed il GMV ne approfitta per rendere enorme il margine conclusivo in proprio favore, mandando a segno undici atleti.

GMV-Cosmocare CUS Pisa 73-47

Parziali: 14-14, 10-15, 26-10, 23-8

GMV: Davini 6, Bini 9, Spagnoli 4, Botto 6, Leoncini, Buttitta 4, Balestrieri 12, Franceschi 6, Mendoza 6, Badalassi 10, Gorini 8, Woszczyk 2. All.: Piazza.

CUS Pisa Cosmocare: Fusco, Tsonde 4, Donati 1, Berni 9, Caldarelli 9, Ndjock 4, Mercanti, Padeletti 8, Larocca, Papa 12, Di Lernia, Galello. All.: La Pietra.