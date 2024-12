Basket, va al GMV il derby con la IES Pisa, in Divisione Regionale 2

Pisa, 8 dicembre 2024 – Va al GMV il derby pisano della nona giornata del campionato di Divisione Regionale 2. Gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno infatti prevalso sulla IES di coach Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, al termine di un’autentica battaglia, decisa dei padroni di casa di Ghezzano in rincorsa, nei momenti conclusivi della gara.

LA CRONACA – Il primo quarto inizia in grande equilibrio, con gli ospiti che inizialmente commettono qualche errore in difesa, di cui i biancoverdi di casa, nonostante non facciano girare bene la palla, riescono ad approfittare grazie a buone azioni individuali. Il GMV lascia però troppo spazio per i tiri dal perimetro, da cui i blues di Campani, molto bravi, colpiscono con cattiveria, portandosi in lieve vantaggio alla fine del periodo (17-18). L’inerzia è in favore degli ospiti anche nel secondo quarto, in cui i ragazzi di Cinzia Piazza non trovano un modello difensivo utile, commettendo errori a ripetizione, di cui una lucida IES approfitta per andare negli spogliatoi con un buon vantaggio (33-42). Al rientro dall'intervallo lungo, il GMV cambia faccia in difesa, riesce a tenere meglio gli avversari, disponendosi per metà quarto anche a zona, mossa che mette in difficoltà le conclusioni biancocelesti, consentendo così ai padroni di casa di recuperare 5 punti di svantaggio alla fine del terzo periodo (48-52). Nell'ultimo quarto, i padroni di casa entrano più determinati, gli ospiti commettono spesso fallo e mandano troppo spesso in lunetta i biancoverdi, che rimangono lucidi e riescono a trovare il pareggio a tre minuti dalla fine. Il match diventa incandescente, punto a punto, e la svolta avviene all'ultimo minuto, grazie a una palla rubata e relativo contropiede di Badalassi, che porta al sorpasso dei padroni di casa.

GMV-IES Sport Pisa 66-64

Progressivo: 17-18, 33-42, 48-52

GMV: Davini 11, Spagnoli 3, Ferretti, Botto 1, Leoncini 2, Buttitta, Balestrieri 16, Franceschi 5, Mendoza 2, Badalassi 18, Gorini 4, Woszczyk 4. All.: Piazza.

IES Sport Pisa: Villani 7, Giusfredi 5, Timpano 3, Bonasera 13, Fruzza 3, Betti, Rugi 9, Gravina 3, Sciamanda 3, D'Amico, Raimo 16, Argamante 2. All.: Campani.