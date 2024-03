Basket. Vincono Sutor e Porto Sant’Elpidio. Cade l’Infoservice

Largo successo per la Sutor Basket Montegranaro che supera il Perugia Basket nel match valevole per la quattordicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C Unica, girone Marche-Umbria. Nessi e Marchioli sono immarcabili nel primo periodo della partita: i due esterni gialloblù inceneriscono la retina avversaria con un 6/9 dall’arco che dà immediatamente alla Sutor la doppia cifra di vantaggio. La reazione perugina porta la firma di capitan Righetti, ma è un tentativo troppo flebile che non placa la veemenza agonistica dei padroni di casa che a fine primo parziale sono avanti sul punteggio di 29-12. Nella seconda frazione di gioco la situazione non cambia, Nessi continua il suo tiro a bersaglio (22 punti a metà gara) mentre nella metà campo difensiva le rotazioni dei gialloblù sono un meccanismo perfetto che impediscono agli ospiti di trovare conclusioni facili. Alla pausa lunga, il vantaggio sutorino supera le venti lunghezze: 44-22. Il robusto divario accumulato, consente alla Sutor di abbassare i ritmi e di gestire. La solidità difensiva e le triple di Contini e Quinzi mantengono gli umbri a distanza di sicurezza e il gap al 30’ è praticamente invariato: 55-34. Ultimo quarto che è pura formalità per capitan Nessi e compagni, che si trovano nella comoda situazione di dover amministrare il vantaggio guadagnato. A chiudere il match ci pensa il giovane Tomassini, che con una tripla certifica la vittoria della Sutor con il punteggio di 79-50. Prossimo impegno domani alla Bombonera per affrontare Falconara. Molto bene anche il Porto Sant’Elpidio Basket che s’impone brillantemente sul parquet della Pallacanestro Urbania per 75-68. Dopo aver sofferto nei primi 10’ chiusi sul 19-15 per i locali, la squadra di coach Massimiliano Domizioli piazzava un bel break nel secondo parziale, chiudendo avanti sul 44-37. Alla ripresa delle ostilità i biancoazzurri controllavano il ritorno dei durantini, riuscendo a mantenere un lieve vantaggio sul 55-52 dopo 30’ di gioco. Boffini e compagni nell’ultimo periodo difendevano con i denti, riuscendo a conquistare un prezioso successo, che permette di consolidare l’attuale sesto posto, un piazzamento già interessante in chiave play off.

L’Infoservice Sambenedettese Basket incassa a Venafro la sesta sconfitta consecutiva, ma il risultato e l’opaca prestazione passano in secondo piano rispetto agli ignobili insulti razzisti da parte qualche membro della tifoseria locale verso Mandel Tongue Zuko. Per la cronaca il match si è concluso sul punteggio di 92 a 58 in favore del Venafro con i rossoblù capaci di rimanere in partita per il solo primo periodo di gioco. L’Infoservice Sambenedettese tornerà in campo il 4 aprile alle 21 al Palaspeca per la sfida contro il Pescara.