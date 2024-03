BCB, il salto è fatto. Vittoria con Cassino. Ora missione playoff

Non c’è ancora il supporto dell’aritmetica, ma il 99% è fatto. Brianza Casa Basket vince un match rocambolesco contro Cassino, all’over-time ribalta anche lo scarto dell’andata e sale a quota 30 dove condivide il quinto posto con Avellino, Sant’Antimo, Piombino e Legnano. E di salvezza non si parla nemmeno più a Bernareggio, ora l’asticella si alza ufficialmente e a dirlo è Nazareno Lombardi che detta la linea. "Chiuderci in palestra, massima concentrazione su noi stessi, dare il 100% perché noi questi playoff li vogliamo". Ma dalla palestra occorre già uscire questa sera quando è in programma l’ultimo turno infrasettimanale di regular season. Si va a Rieti. Ma con in tasca i due punti di sabato, si sale in aereo con ben altro spirito. "Contro Cassino era una gara difficilissima per noi. Primo perché all’andata era coincisa forse con la peggior prestazione dell’anno e poi perché avevamo perso l’ultima in casa. Bravi i miei giocatori perché hanno fatto due settimane di lavoro di una qualità incredibile, facendo un salto in avanti. All’inizio le percentuali non ci sono state amiche. Ma abbiamo avuto la capacità di vincere nel supplementare". “Doppia doppia” per Loro e Caffaro con 28+12 e 26+10.