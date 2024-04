Bcl deve vincere le ultime tre per qualificarsi

Tre giornate alla fine del mini-campionato dei play-off in "Silver", con Bcl, reduce da tre ko di fila, che, oggi, alle 18, al "Palatagliate" (arbitri Cirinei di Pisa e Barbarulo di Firenze), ospita il fanalino di coda, Campus Varese, la formazione juniores, il settore giovanile della squadra blasonata che milita in "A1" e che ha fato la storia del basket italiano (dieci scudetti) ed europeo (cinque Coppe dei campioni vinte e dieci finali consecutive disputate), record che, con le formule attuali (vedi Eurolega), non saranno mai più battuti.

Già sconfitti all’andata, i lombardi hanno, comunque, buone individualità, come Lun, come i figli d’arte Blair (ex pivot di Milano e Pesaro) e Scola (il genitore è stato oro olimpico con l’Argentina, argento ai Mondiali sempre con i biancocelesti e con all’attivo diverse stagioni nella NBA). E’ chiaro che non c’è alternativa al successo per Barsanti (in dubbio per problemi alla schiena) e compagni, per cercare di avere ancora speranze di centrare il secondo posto (il primo appare monopolio di Quarrata), l’ultimo utile per qualificarsi alla fase successiva, quella per la "B" Nazionale.

La classifica è impietosa: Quarrata 16; Spezia, Derthona, Lucca e Gallarate 12; Borgomanero 10; Arezzo 8 e Campus (che ha sempre perso nella post season) 4. Spezia, però, oltre alla differenza canestri favorevole con i biancorossi, ha una partita in meno, proprio contro la cenerentola varesina, match in programma mercoledì 10 aprile. Quindi potrebbe fare uno scatto in avanti in classifica.

La truppa di Olivieri non ha scelta: deve solo provare a vincerle tutte.

"Occasione importante per tornare alla vittoria – commenta il tecnico dei lucchesi – . Varese è una squadra molto imprevedibile e atipica che fa del gioco in velocità e del tiro da tre punti le armi migliori. Dobbiamo essere bravi a contenere i loro uno contro uno ed aiutarci in difesa. In attacco dobbiamo sfruttare le nostre potenzialità di squadra per costruire sempre tiri aperti e con equilibrio".

"Barsanti – rivela il coach – è in forse per problemi alla schiena. La settimana di lavoro è stata buona, abbiamo analizzato le carenze che abbiamo avuto nelle ultime uscite e i ragazzi si sono dimostrati ricettivi e pronti per riscattarsi. Vogliamo chiudere al meglio questo “play in Silver” e regalare una prestazione di livello ai nostri tifosi". Poi ci sarà la gara di Tortona, sabato 13 aprile.

Massimo Stefanini