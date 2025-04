Bcl sfida il College a Borgomanero: obiettivo primato in classifica

Borgomanero è famosa per la festa dell’uva e, quindi, nella cittadina tra Lago d’Orta e Lago Maggiore, in provincia di Novara, Bcl, questa sera, alle 20.30, al "Paladonbosco" (arbitri Giuliani di Vigevano e Rigon di Bellinzago), deve cercare di non farsi inebriare dai ritmi del College. E’ l’anticipo della quarta di ritorno, la prima di due trasferte piemontesi. Nel prossimo turno, infatti, il 18 aprile, la franchigia del presidente Benigni sarà di scena a Casale Monferrato.

I biancorossi vanno a caccia di un successo che potrebbe riportarli in auge per il primato, detenuto, attualmente, da Oleggio con 30 punti, con Bcl e San Miniato a 28; ma la Olivieri band è in vantaggio negli scontri diretti. I piemontesi sono quinti in classifica, a quota 22, sei vittorie e tre sconfitte nella fase ad orologio "In Gold" e hanno una curiosità statistica davvero rara: miglior attacco, ma anche peggior difesa.

Mancano, con questa, tre gare alla fine prima dei play-off per la "B" nazionale e in gioco ci sono i migliori piazzamenti in vista della post season.

All’andata i biancorossi prevalsero 94-85 (con Borgomanero che conduceva di 35 punti), ma stavolta sarà dura. Il College ha superato San Miniato al termine di un match nervoso. Per il Bcl sarà dura come non è mai capitato: per averne ragione, dovrà, questa volta, mostrare agli avversari i famosi "occhi della tigre" ovvero avere voglia di vincere, fiducia in se stessi, motivazione, autostima per la massima attivazione psicofisica. Una condizione che, mixata con le grandi capacità di tutta la squadra, potrà fare la differenza. Lo ha ampiamente dimostrato proprio con il College, ribaltando una gara segnata.

Olivieri la vede così. "Siamo chiamati – ha detto il coach – a riscattare la prestazione molto opaca di sabato scorso su di un parquet difficile come quello di Borgomanero. Abbiamo avuto poco tempo per prepararci, vista la vicinanza delle partite. College è una squadra molto atletica e fisica ed oltre a limitare i loro giocatori-chiave, dovremo pareggiare il loro livello di intensità".

"Le chiavi del match – conclude il tecnico – saranno i rimbalzi e limitare al minimo le palle perse che ci sono costate molto care contro Pavia".

Massimo Stefanini