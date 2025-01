Bella vittoria a La Spezia per il Costone. Ora la poule promozione è più vicina

SPEZIA

96

COSTONE

107

SPEZIA: Pettinaroli 3, Manto, Ramirez Andujar 9, Vespa ne, Gogishvili 8, Merlo 14, Loschi 13, Giazzon ne, Morciano 25, Steffanini 4, Tedeschi ne, Dias 20. Coach: Mori.

COSTONE: Massari ne, Radchenko, Nasello 17, Paoli F. 13, Paoli M. 12, Banchi 2, Zeneli 8, Bruttini, Bastone 14, Torrigiani 2. Coach: Belletti.

Arbitri: Vozzella, Cirinei.

Parziali: 26-31, 62-48, 78-83.

SPEZIA – Terza vittoria esterna di fila per il Costone a La Spezia. Una vittoria che avvicina a grandi passi Vismederi alla poule promozione. Primo quarto dominato dagli attacchi, come testimonia il punteggio elevatissimo con cui si concludeva la prima frazione di gioco: le due squadre facevano fatica ad arginare le iniziative offensive degli avversari e, in un continuo botta e risposta, il punteggio restava in equilibrio per i primi 8’. I gialloverdi toccavano anche il +8, ma una tripla di Merlo allo scadere faceva arrivare le squadre al primo mini-intervallo con i gialloverdi avanti di 5 lunghezze. Era comunque il Costone a condurre le danze: la squadra di coach Belletti sfruttava la vena realizzativa delle sue punte offensive, anche se in difesa non era sempre efficace contro la vitalità degli spezzini che con grande volontà restavano attaccati alla partita. Il vantaggio gialloverde era destinato a crescere ancora nel finale di periodo quando Bruttini, Radchenko e Nasello facevano allungare il Vismederi sul +15 con un break di 11-0.

A metà partita il punteggio era uno strabiliante 62-48 per il Costone, decisamente più presente nella propria metà campo di gioco rispetto a quanto non facessero gli spezzini. Un trend che cambiava nella prima metà del terzo quarto quando progressivamente Spezia si riportava sul -5. La risposta costoniana non si faceva attendere e con Radchenko, Filippo Paoli e Bastone il Vismederi si riportava sul +12. Ma i padroni di casa non mollavano e con grande determinazione tornavano a contatto chiudendo il terzo periodo solo sul -5. Anzi, Spezia raggiungeva la parità a quota 85, sfruttando i centimetri di Diaz. Ma dalla parte opposta era ancora Filippo Paoli a far valere la legge dell’ex: le sue triple facevano allungare il Costone e toglievano le castagne dal fuoco per il Vismederi. Un’altra tripla di Bastone chiudeva i giochi sul 105-95. La partita finiva qui, nonostante l’espulsione di Zeneli sull’azione successiva.

