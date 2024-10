Benedetto: "In trasferta possono esserci anche partite così dure"

Sudata, ma alla fine meritata, perché Ferrara ha condotto dall’inizio alla fine senza mai andare in svantaggio. Serviva vincere anche in questo modo, per cementare ancora si più il gruppo biancazzurro: "In trasferta sappiamo che possono esserci partite così, non siamo stati fluidi come al solito in attacco e abbiamo sofferto la loro difesa: ma l’importante era portarla a casa", è il commento a caldo di coach Benedetto.

C’è preoccupazione però per l’infortunio di Ballabio, uscito per un infortunio muscolare nel corso del terzo quarto: "Le sensazioni non sono buone, sia mie che del ragazzo, ho paura che lo perderemo per un po’ ma dobbiamo andare avanti e pensare a fare bene anche senza di lui".

Nelle prossime ore se ne saprà di più, ma l’entità dell’infortunio non sembra di poco conto: solo gli esami diagnostici daranno una risposta definitiva, sicuramente Ballabio non ci sarà domenica contro Montebelluna, quando Ferrara cercherà il poker in campionato.