Bernardi (OraSì). "Battiamo la Virtus. E ricarichiamo le pile»

Altro giro, altro derby per l’OraSì Ravenna che, con palla a due alle ore 18 (dirigono i signori Rezzoagli e Mamone), ospita la Virtus Imola che si preannuncia dal peso specifico elevatissimo. I giallorossi, reduci dalla vittoria esterna contro il fanalino di coda Taranto, sono chiamati a conquistare due punti davanti al pubblico amico per provare a centrare l’obiettivo della salvezza diretta. Non sarà però facile contro una Virtus Imola che si è dimostrata di essere una squadra di grande spessore, solida e quadrata. Ne è consapevole coach Massimo Bernardi. "Penso che sarà una bellissima partita – analizza il coach riminese - molto sentita, affrontiamo una squadra forte e ne siamo consapevoli. Vogliamo regalare ai nostri tifosi, che sono stati sempre fantastici seguendoci addirittura fino a Taranto, una grande gioia mettendo punti in classifica in questo finale di stagione in cui possiamo raggiungere tutti i nostri obiettivi". All’andata i giallorossi ebbero la meglio al termine di una partita ben condotta fin dalle prime battute ed anche questa volta l’approccio alla gara sarà fondamentale. Sono cambiati i giallorossi ma è cambiata anche la Virtus Imola che, dopo una serie di peripezie con gli stranieri, si è affidata ad un nucleo di italiani che ha saputo salire di livello ed infilare una serie di prestazioni di assoluto spessore, interrotta solamente dal passo falso di domenica a Lumezzane.

"Rispetto all’andata – prosegue nell’analisi coach Bernardi –, la Virtus Imola ha perso Balciunas ma non sono cambiate le caratteristiche dalla squadra: dipendono molto da Barattini, playmaker con personalità che ama spingere il contropiede ed è pericoloso al tiro da tre punti, hanno un riferimento in Chiappelli che è un ottimo giocatore sia vicino che lontano da canestro. Sono pericolosi sul perimetro con giocatori strutturati come Masciarelli e Magagnoli, hanno giocatori esperti come Morara e capitan Aglio e peso vicino a canestro con Ohenhen. Sono una squadra molto pericolosa; sappiamo bene come gioca ed abbiamo preparato le adeguate contromosse, per vincere dobbiamo fare una grande partita difensiva". Dopo questa gara ci saranno 15 giorni di sosta per l’OraSì Ravenna che avrà così l’occasione di prepararsi al meglio per il grande rush finale, che sarà infarcito di scontri diretti. "Sfrutteremo la sosta dopo la partita con la Virtus Imola per lavorare dal punto di vista fisico con il preparatore atletico per mettere benzina nel motore in vista di questo finale di stagione ed in palestra per inserire ulteriormente Uljarevic all’interno dei nostri meccanismi. Questa sosta arriva proprio nel momento giusto, perché dopo il margine di errore sarà minimo e dobbiamo farci trovare pronti".

Riccardo Sabadini