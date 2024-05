Blacks "Chi perde stasera finisce all’angolo"

Servirà il PalaCattani delle grandi occasioni per spingere i Blacks al sorpasso sull’Akern Libertas Livorno in una serie playoff che si è già rivelata molto combattuta e intensa. Alle 20.30 si alzerà il sipario su gara 3, primo dei due appuntamenti in programma sul parquet faentino a cui seguirà quello di domenica alle 18. I Raggisolaris cercheranno di calare la doppietta per chiudere i conti evitando di tornare mercoledì nell’’inferno’ di Livorno per gara 5. Anche l’Akern non sarà da meno, sostenuta dal suo pubblico caloroso pubblico anche in Romagna, visto che è prevista una nutrita presenza di tifosi toscani. La cornice del big match dunque delle migliori come testimonia ‘la corsa al biglietto’ che c’è stata negli ultimi giorni.

I biglietti si possono acquistare on line su LiveTicket oppure nella sede dei Raggisolaris in via Nazario Sauro dalle 9 alle 13, ma non al PalaCattani perché per disposizioni della questura, le biglietterie resteranno chiuse in entrambi i giorni di gara. Riguardo alla partita non ci sono dubbi che sarà una battaglia con le difese che saranno protagoniste e tanti giocatori che potranno essere decisivi come già avvenuto nelle prime due sfide. "Il filo conduttore della serie resterà l’intensità difensiva, mentre le variabili saranno tantissime – afferma coach Luigi Garelli –. L’errore più grande che possiamo commettere è dare qualcosa per scontato, pensando che questa gara sarà simile alle precedenti Ci saranno novità tattiche o giocatori che magari fino ad oggi sono stati in ombra che diventeranno protagonisti e quindi dovremo essere pronti a tutto e a contrastare le mosse dei nostri avversari".

Come è ormai tradizione nei playoff, la terza gara è quella chiave, perché può orientare una serie verso una delle due squadre, obbligando l’altra ad una rimonta dove sentirà tutta la pressione sulle proprie spalle. "La terza gara di una serie non è fondamentale, ma è importante perché mette all’angolo la squadra che perde, non potendo sbagliare la partita successiva e quindi ci sarà ancora maggiore agonismo. In gara 2 abbiamo capito che soltanto difendendo in quella maniera potremo essere competitivi e che se saremo quelli di gara 1 non avremo possibilità. Sicuramente un aiuto in più arriverà dal nostro pubblico che ci inciterà nelle difficoltà come ha sempre fatto". Questa sera si giocano anche le altre terze sfide del tabellone B dei playoff. Roseto, avanti 2-0, sarà a Sant’Antimo, mentre Fabriano ospiterà la Gema Montecatini in una serie che è sull’1-1. Jesi potrà chiudere la serie a Piacenza, conducendo 2-0: la vincente di questo confronto incontrerà in semifinale Livorno o Faenza,

Luca Del Favero