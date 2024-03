Blacks Fare canestro a Jesi sarà un’impresa

Sarà un ritorno in campo non certo dei più semplici quello che attende i Blacks sabato sera. I faentini ospiteranno la General Contractor Jesi, la squadra più in forma del girone come dimostrano le dodici vittorie nelle ultime tredici e la striscia di otto successi consecutivi che la rendono imbattuta dal 28 gennaio. Faenza però non permettersi di guardare le statistiche, ma deve pensare soltanto a vincere perché mancano sei gare al termine della regular season. Dopo Jesi ci sarà la trasferta a Ruvo di Puglia mercoledì e il match casalingo con Bisceglie di sabato 30. "Abbiamo sfruttato la pausa per la Coppa Italia per riposarci qualche giorno e per prepararci al finale di stagione – afferma coach Lotesoriere –. Sabato affronteremo una squadra in salute che non può più essere considerata una rivelazione, ma una big del girone, essendo in corsa per il primo posto. Arriviamo pronti a questa fase decisiva del campionato e vogliamo dare seguito alla crescita che abbiamo avuto nell’ultimo periodo, progressi che si sono visti anche nelle sconfitte. Servirà continuità nell’arco dei quaranta minuti e stiamo lavorando per mantenerla. Ci attendono sei gare insidiose e dovremo sfruttare il fatto che quattro saranno al PalaCattani dove il nostro pubblico dovrà darci una grande spinta come ha sempre fatto. Sono certo che i tifosi saranno presenti in grande numero e che saranno il nostro sesto uomo".

Jesi ha la miglior difesa del girone, ma anche un attacco micidiale con tutti i giocatori che possono colpire in qualsiasi momento. L’ex Tiberti e Rossi sono i migliori marcatori con 13 punti di media seguiti da Marulli con 11 e Varaschin con 10.5. I marchigiani apriranno un finale di stagione intenso per i Blacks che li vedrà affrontare anche le prime due della classe, Ruvo e Roseto, l’Andrea Costa Imola in trasferta, scontro diretto alla penultima che potrebbe essere decisivo, e Ravenna in casa all’ultimo turno, che potrebbe non aver più obiettivi o aver bisogno di punti per evitare i playout. L’unica avversaria certa del proprio destino è Bisceglie, che disputerà i playout, ma guai a sottovalutarla. Questa la classifica con cui riparte il campionato dopo la Coppa Italia vinta dagli Herons Montecatini con la penalizzazione di 3 punti data a Chieti e la vittoria di Mestre su San Severo nell’anticipo della 31esima giornata: Ruvo di Puglia 44; Roseto 42; San Vendemiano e Jesi 40; Fabriano e Mestre* 32; San Severo*, Faenza e Andrea Costa 30; Virtus Imola 28; Chieti 27; Lumezzane 24; Padova e Ravenna 22; Ozzano, Bisceglie e Vicenza 18; Taranto 8. * una partita in più

Luca Del Favero