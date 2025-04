Blacks: ogni partita è una finale per i playoff, sfida decisiva contro Mestre

Tra le frasi più abusate in ambito sportivo c’è sicuramente quella che dice "da oggi ogni partita sarà una finale", ma le ultime due settimane di stagione regolare dei Blacks possono essere davvero racchiuse in questo concetto. Sabato al PalaCattani contro Mestre (palla a due alle ore 20.30) i faentini dovranno soltanto vincere per restare in corsa per le prime sei posizioni, ovvero per avere l’accesso diretto ai playoff, e ripetersi domenica 27 a Casale Monferrato. In caso contrario ci saranno i play in come sorta di esame di riparazione per ottenere uno degli ultimi due pass per l’imminente la post season.

Il piazzamento dei manfredi può quindi oscillare dal settimo al nono posto, posizione che, visto lo stato delle cose, costerebbe un doppio turno di spareggio. I Blacks, al momento settimi, hanno dunque il destino nelle loro mani, perché Mestre è avanti di due punti, ma all’andata è stata battuta, e dietro a -2 ci sono Casale Monferrato, pure lei sconfitta qualche mese fa, e Agrigento (2-0 per i siciliani nello scontro diretto). È chiaro che sulla carta battere la lanciatissima Mestre, presentatasi da favorita per la promozione ma sempre nelle retrovie da inizio stagione, non sarà semplice, ma i Blacks ogni volta hanno sempre da grande squadra davanti alle difficoltà e proprio una reazione se l’attendono i tifosi.

Il nervosismo e la stanchezza più mentale che fisica delle ultime due gare devono essere lasciati da parte, perché il gruppo ha valore ed infatti è sempre stato tra le prime sei fino allo scorso week end. Lunedì intanto è terminata la stagione dell’Under 19 Eccellenza, sconfitta da Bassano del Grappa 99-43. Una partita storta non rovina l’incredibile stagione della Raggisolaris Academy, arrivata agli spareggi per le finali nazionali alla sua prima esperienza in Under 19 Eccellenza.

Luca Del Favero