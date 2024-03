Blacks, sconfitta che fa male. Troppi errori contro Jesi

Blacks Faenza

83

General Jesi

89

BLACKS FAENZA: Galassi 3, Papa , Poletti 23, Siberna 9, Vico 11, Naccari ne, Poggi 10, Ballarin ne, Petrucci, Lanza ne, Pastore 14, Begarin 7. All.: Lotesoriere

GENERAL CONTRACTOR JESI: Varaschin 16, Malatesta ne, Carnevale, Bruno 12, Merletto 6, Nisi ne, Valentini 5, Rossi 9, Marulli 20, Tiberti 19, Casagrande 2. All.: Ghizzinardi

Arbitri: De Rico - Correale

Note. Parziali: 22-27; 44-44;65-64. Tiri da 2: Faenza: 23/38, Jesi: 24/34. Tiri da 3: Faenza: 8/19, Jesi: 8/20. Tiri liberi: Faenza: 13/20, Jesi 17/21:. Rimbalzi: Faenza: 29, Jesi: 24. Usciti per falli: Vico e Poggi

Sconfitta piena di recriminazione per i Blacks, vistisi beffare nel finale da alcuni episodi arbitrali pochi chiari. Decisioni che non tolgono i meriti ad un’ottima Jesi. Faenza si affida nel primo quarto a Poletti, bravo a segnare canestri pesanti e a sfruttare le buone trame di gioco, ma il problema è la difesa. Tiberti è infatti immarcabile, ma il punteggio resta comunque in equilibrio, tranne nel finale quando gli ospiti allungo sul 27-20, fuga subito sedata dal 22-27 di fine primo quarto. Al rientro in campo, i Blacks sono più aggressivi in difesa e di conseguenza gira al meglio anche l’attacco. Vico accende il PalaCattani con cinque punti consecutivi, Papa cattura palle vaganti e Poggi finalizza con precisione: un mix che vale il vantaggio (40-36). All’intervallo si arriva in perfetta parità (44-44), risultato che rispecchia l’equilibrio dei primi venti minuti. Faenza continua a gestire il gioco, colpendo da sotto e facendosi valere a rimbalzo andando sul 58-51.

Jesi risponde e prima accorcia sul 64-65 poi allunga sul 70-65 con un break di 6-0. I Blacks reagiscono però subito con un 8-0 che vale il 73-71 poi nasce un finale punto a punto deciso da alcune fischiate poco chiare. Avanti 83-82 Vico si vede sanzionare un quinto fallo dubbio e da quel momento Jesi segna soltanto dalla lunetta, realizzando i 7 liberi che decidono il match. A 23’’ dalla fine Merletto segna il libero dell’87-83, Faenza chiama time out e poi Begarin fallisce la tripla della speranza in una azione che termina con una leggera spinta di Poggi che porta al suo quinto fallo. Il match lo chiude Tiberti dalla lunetta con un 2/2 e ai Blacks resta l’amaro in bocca.

Luca Del Favero