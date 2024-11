Bologna 2016 e New Flying Balls corrono. Gamberini, Tibs e Cortese i protagonisti

Girone d’andata in archivio non senza qualche colpo di scena. Nella division C lombarda secondo rumoroso successo consecutivo per il Bologna 2016, che fra le mura amiche del PalaSavena liquida la più quotata Gardonese 73-67 e sigilla così il sesto posto in coabitazione con Pizzighettone. Momento di grande forma per i rossoblù di coach Lunghini, trascinati da un Gamberini da 23 punti e che, coadiuvato da Tinsley, ha dato il là alla rimonta che da -12 ha portato al successo di Bologna: 6-5, il rendiconto del girone d’andata, per una squadra che sulle ali dell’entusiasmo sabato alle 18 sarà di scena a Milano contro la Social Osa.

Vento in poppa anche tra le fila dei New Flying Balls di capitan Balducci, che piegano la Virtus Civitanova 71-67, chiudendo la prima parte di campionato al terzo posto nella division E: a firmare la grande serata Tibs (10), Cortese (13) e Piazza (14). Per coach Lolli e soci si tratta di un risultato determinante.

Gare division C: Basket 2000-Nervianese 89-96, Iseo-Blu Bergamo 77-63, Bologna 2016-Gardonese 73-67, Sangiorgese-Cremona 89-75, Mantova-Pizzighettone 72-70, Cernusco-Social Milano 78-81.

La classifica: Iseo, Stings Mantova e Sangiorgese 16; Gardonese 14; Pizzighettone e Bologna 2016 12; Nervianese 10; Basket 2000, Blu Bergamo, Social Milano e Cernusco 8; Sansebasket Cremona 4.

Gare division E: Roseto 2020-Senigallia 81-84 dts, Attila Porto Recanati-Olimpia Castello 91-80, Bramante Pesaro-Valdiceppo 82-65, Teramo-Loreto Pesaro 61-78, Vigor Matelica-Recanati 78-73, New Flying Balls-Virtus Civitanova 71-67.

La classifica: Loreto Pesaro e Vigor Matelica 16; New Flying Balls e Recanati 14; Bramante Pesaro, Attila Porto Recanati, Roseto, Civitanova, Senigallia e Valdiceppo 10; Olimpia Castello e Teramo 6.

Giacomo Gelati