Bologna 2016 facile con Cernusco. Ozzano soffre, poi sorride ancora

Tutto facile per il Bologna 2016 di coach Lunghini, che nella sfida casalinga contro Cernusco passeggia e mette in cassaforte la seconda vittoria stagionale nella division C di Interregionale.

Sorridono anche i New Flying Balls che soffrono dopo avere dominato 20’, ma staccano comunque il referto rosa che vale il secondo brindisi nella division E: giornata amara invece per l’Olimpia Castello di coach Mauro Zappi (ex tecnico della Virtus Imola in serie B Nazionale), che accarezza il capolavoro contro la Virtus Civitanova, ma torna a casa con una sconfitta che non riesce a bissare il successo nel turno infrasettimanale.

Secondo capitolo sui parquet della serie C e punteggio pieno per le bolognesi Cmo Ozzano, Virtus Medicina, Cmp Granarolo, Molinella ed Sg Fortitudo. Non riesce invece a fare il bis la regina Francesco Francia, che incappa in un’inattesa sconfitta contro un Grande Cvd Casalecchio di coach Folesani, che espugna di misura Zola Predosa e centra il primo successo dell’annata.

Unica bolognese ancora a bocca asciutta la Bsl San Lazzaro, che non può nulla contro Castelnovo ne’ Monti, trascinata da un Rossi da 29 punti.

In Divisione Regionale 1 riprende da dove aveva lasciato la Vis Persiceto di capitan ‘Manute’ Ferrari, che all’esordio espugna Reggio Emilia e sblocca subito il ruolino di marcia nel campionato del girone A.

Nel girone B, invece, fa due su sue Castel Maggiore, che supera all’overtime Budrio e si tiene sulla scia di Ferrara, bene di misura contro i Giardini Margherita.

Buona la prima anche per l’Audace Bombers, che piega di misura Cento: sorride anche la Masi.