Bologna 2016, terzo stop di fila. Il Cvd batte la Francesco Francia

Sale a quattro sconfitte il rendiconto negativo dei New Flying Balls di coach Conti, che alzano bandiera bianca sul parquet della regina Ruvo di Puglia e restano invischiati al penultimo posto del girone B di serie B, complice il simultaneo ko del fanalino di coda Taranto: fra le fila biancorosse assente capitan Cortese e non utilizzato Piazza. In Interregionale frangente negativo per il Bologna 2016, che scivola sul parquet di Ferrara e incappa nella terza sconfitta consecutiva, risultato che allontana il podio: successo casalingo invece per l’Olimpia Castello, che respinga Sansebasket Cremona e centra il quinto successo stagionale. Si rialza in serie C il Cvd Casalecchio di coach Folesani, che espugna il parquet della Francesco Francia nel big match del girone A e sale al terzo posto a -2 da Castelnovo ne’ Monti, bene contro Parma. Quinto sigillo consecutivo nel girone B per la Virtus Medicina, che conquista Santarcangelo di Romagna e approfitta del turno di riposo della Cmp Global (unica squadra ancora imbattuta forte del 9 su 9) per salire al primo posto momentaneo. Terza vittoria consecutiva invece per Molinella, che costringe alla resa Lugo e si rimette in carreggiata dopo un inizio di stagione sottotono. In risalita anche l’Sg Fortitudo, ok nel derby contro San Lazzaro.

In Divisione Regionale 1 si ferma sul parquet degli Stars la cavalcata dei Giardini Margherita, superati dagli Stars di coach Piccolo, che salgono così a quota 14 punti e si portano a ridosso del podio del girone A: dietro vittorie importanti per Masi e Anzola. Va infine a Budrio il big match al vertice del girone B contro Argenta: per i ragazzi di coach Bovi è il successo consecutivo numero 5 che vale la leadership in solitaria a +2 sugli estensi. Vittorie clou anche per Granarolo e la rivelazione Baricella, che restano sulla scia dei gialloblù budriesi.