Bologna 2016, un brutto scivolone. Alla Cmp il derby con la Sg Fortitudo

È senz’altro affrettato parlare di vittoria scacciacrisi, tuttavia, almeno in termini di mentalità, il successo dei New Flying Balls nella sfida-salvezza di serie B contro Taranto ha un peso specifico rilevante, specie dopo 6 sconfitte consecutive: per coach Conti e soci 2 punti importanti per separarsi dall’ultimo posto e arrivare più corazzati alla difficile trasferta della Rucker, terza forza del girone B. In Interregionale perde invece quota il Bologna 2016, che scivola sul parquet di Cervia scendendo così dal podio del girone: per i romagnoli una vittoria clou in chiave salvezza, che permette di rimanere sulle orme dell’Olimpia Castello, bene contro Milano. In serie C sale in cattedra con carattere la Francesco Francia di coach Mondini, che nel testa a testa al vertice espugna Reggio Emilia e ghermisce il terzo posto nel girone A alle spalle dell’Lg Competition: accarezza invece il capolavoro il Cvd Casalecchio, che cade contro la regina Scandiano e scende al quarto posto.

Solita filastrocca ai vertici del girone B, coi successi della Virtus Medicina, a valanga a Ferrara, e della Cmp Global (ancora imbattuta e prossima al recupero contro gli estensi), agile contro l’Sg Fortitudo. Successo infine per la Bsl San Lazzaro, che fa suo il derby della via Emilia contro Ozzano. In Divisione Regionale 1 nona vittoria consecutiva per l’Audace Bombers, sempre più leader del girone A dopo il successo a Cento: gli uomini di coach Rizzi rinsaldano il +4 sul duo formato da Vignola, bene ad Anzola, e Vis Persiceto, in grande risalita dopo il +35 contro Cavriago. Terzo cincin di fila per la Masi, di forza a Castel Maggiore, e salita nel gruppo a quota 16 punti. Nel girone B Granarolo espugna Riccione, allunga la striscia positiva a 3 vittorie e si mantiene alle spalle di Budrio e Argenta.