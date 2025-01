Bramante con la Virtus. Il gioco si fa "pesante"

Serie B Interregionale. Il Bramante (foto Stefani al tiro) oggi alle 18 ospita al PalaMegabox la Virtus Civitanova. "Siamo alle ultime quattro giornate di questa prima fase e ci stiamo giocando l’ammissione al playIn playoff – avvisa coach Massimiliano Nicolini –. Ogni partita a questo punto ha un valore specifico importante anche se per l’equilibrio di questo campionato la classifica sarà incerta fino all’ultimo turno. Affronteremo una squadra molto intensa che ci ha battuto all’andata in una partita molto equilibrata. Credo che ci troveremo di fronte un avversario galvanizzato dalla vittoria della giornata scorsa che cercherà di mettere in campo tutta la sua intensità e la sua fisicità". Quindi l’analisi dell’ultima vittoria: "Noi abbiamo fatto un bel risultato a Roseto, dobbiamo confermare il buon rendimento raggiunto e soprattutto togliere il più possibile errori banali nella gestione dei possessi importanti delle partite".

Domani gioca invece l’Italservice Loreto che andrà a fare visita alla Goldengas Senigallia. L’appuntamento è alle 18 al PalaPanzini. C’è da voltare pagina dopo la sconfitta di Matelica. Lo ribadisce coach Gabriele Ceccarelli: "Come si riparte? Come dopo ogni sconfitta, consapevoli che quella di domenica è un po’ più dolorosa rispetto alle altre. Peserà in ottica seconda fase. Mi auguro di vedere rabbia in settimana e nel prossimo impegno. Dispiace perché in trasferta, spesso, non riusciamo a reagire a determinati parziali. Come a Roseto o Recanati. In casa, invece, lo facciamo. Al primo pugno, fuori, andiamo giù. A Matelica dovevamo, perlomeno, difendere la differenza canestri". E ancora: "Conosciamo il valore del Matelica, la profondità del loro roster. Non sono segreti. In determinate gare, quindi, bisogna mettere in campo il doppio dell’energia, altrimenti si perde di venti punti. L’assenza di Santucci? Pesa, ma non è un alibi. Tutti convivono con gli indisponibili. Su 22 gare, il nostro miglior marcatore ne salterà complessivamente 9. Non sono poche. Ma bisogna sopperire. Chi scende in campo non deve puntare a registrare i punti di Santucci, bensì a difendere forte per poi permetterci di andare a canestro con più semplicità". Sul futuro: "Siamo in un momento fisico meno positivo di quelli precedenti. Funziona spesso così con le mie squadre, ogni anno, la speranza è di arrivare brillanti alle fasi decisive. La soluzione? Fare quadrato, compattarsi, aumentare la tenuta difensiva e sopperire alle rotazioni ridotte. Non vogliamo fare gite, ma strappare risultati con frequenza. Senigallia? Ora più che mai dobbiamo concentrarci su di noi".

b. t.