Brescia o Trento in Coppa. Ma c’è il rischio Virtus

Calcolatrice in una mano, calendario e ‘post-it’ nell’altra, anche quest’anno è arrivato il momento che i tifosi biancorossi aspettano sempre con grande curiosità: quello del ‘Chi sarà l’avversario della Pallacanestro Reggiana alle Final Eight di Coppa Italia?’. Partiamo da una certezza: dopo la sconfitta con la Virtus Bologna, i biancorossi chiuderanno il girone d’andata al quinto o al sesto posto. Saranno quinti se riusciranno a fare l’impresa di espugnare il Forum di Milano nell’ultima giornata, altrimenti arriveranno sesti, davanti a Trieste (già qualificata) e ad una fra Tortona e Treviso che si giocheranno al fotofinish l’ultimo posto disponibile. Un risultato che, comunque vada a finire, è assolutamente lusinghiero visto il doppio impegno della squadra di Priftis e il corposo restyling estivo a cui in tanti avevano guardato con diffidenza.

Partendo da questi presupposti, si può provare ad immaginare quale sarà il primo ostacolo della Unahotels. Attualmente la classifica recita Trento prima a 22 punti e Brescia seconda (sempre a 22, ma dietro per la differenza canestri globale), Virtus terza a 20, Trapani quarta a 20 (scontro diretto a sfavore con Bologna), Milano quinta a 18, Reggio sesta a 18 (differenza canestri globale), Trieste settima a 16 e Tortona ottava, sempre a 16; come in una sceneggiatura da film, all’ultima giornata ci sarà lo scontro al vertice tra Trento e Brescia: chi vince diventa campione d’inverno, mentre chi perde ha buone probabilità di arrivare…terzo. Questo perchè Trapani avrà un match ball importante in casa con Sassari e siciliani hanno il vantaggio negli scontri diretti sia con Brescia (+21) che con Trento (+8).

Al momento l’ipotesi più probabile vede Reggio confermare il sesto posto e quindi incrociare la terza classificata: Brescia o Trento le due più papabili, dunque, ma attenzione anche alla Virtus Bologna. Se infatti Trento dovesse vincere lo scontro diretto con Brescia, Della Valle e compagni resterebbero a 22 e nella classifica avulsa con Trapani e Bologna (che dovrebbe vincere in casa con Napoli) finirebbero dietro ad entrambe, lasciando il terzo posto a Belinelli e compagni e il secondo agli Sharks.

Esiste anche la possibilità, molto remota, di incrociare la squadra di Repesa ma attualmente è uno scenario troppo difficile da immaginare. Per incontrare Trapani, infatti, Reggio dovrebbe vincere a Milano e i siciliani dovrebbero perdere in casa con Sassari: mai dire mai anche se le possibilità sono davvero ridotte.