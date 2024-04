Campagna abbonamenti, la Sella apre ai giovanissimi

La Benedetto XIV ha aperto ufficialmente la campagna abbonamenti per la fase salvezza. Questa iniziativa risulta coerente al sentimento generale della tifoseria, che affronterà quest’ultimo capitolo con grande trasporto, passione e attaccamento, com’è sempre stato. Si inizia domenica 5 maggio in casa con Latina fino ad arrivare al 9 giugno, nell’ultimo appuntamento della stagione contro Nardó. La società ha lanciato la campagna con entusiasmo, consapevole che il pubblico sostiene la squadra sempre e comunque. Lo slogan “fino ad abbracciarsi” richiama le parole di Cesare Cremonini in Poetica: “non è mai finita, abbracciami”. Inoltre, il messaggio è quello di stare uniti, per mantenere la categoria, fino ad abbracciarsi dopo l’ultima sirena della stagione.

Alessandro Livreri, club manager, ha spiegato che cosa succederà in questo mese. "La nostra – spiega – società ha scelto di rendere questo grande finale accessibile a tutti, continuando il percorso di apertura verso gli under 18 che pagheranno solo 2 euro a partita, a conferma del desiderio di contaminare il territorio che rappresentiamo, con il nostro DNABenedetto. La nostra missione è coinvolgere tutte le generazioni: un’avventura ciclistica il 5 maggio per rivivere la nostra storia, la celebrazione della festa della mamma il 12

maggio e un concerto finale emozionante il 9 giugno".