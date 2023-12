Carica Andrea Costa . Ora bisogna calare il poker

Lo sapeva l’Andrea Costa che sul finire di novembre si sarebbe aperto un ciclo da non sbagliare, per poter dare una sterzata decisiva alla salvezza. E l’Andrea Costa finora non ha sbagliato centrando le vittorie a Lumezzane, con Vicenza e l’ultima a Taranto (tra l’altro il primo successo delle quattro trasferte pugliesi) con un filotto aperto di tre vittorie che stanno rendendo interessante anche la classifica con l’ottavo posto (in coabitazione con il gruppone a quota 14 punti) e un importante +6 sulla zona calda. Un altro successo che certifica la bontà del gruppo di coach Emanuele Di Paolantonio, anche giovedì sera acclamato e abbracciato dalla decina di tifosi biancorossi scesi a Taranto. "Sono molto soddisfatto per avere vinto uno scontro diretto in trasferta e questo è l’aspetto più importante – sono le parole dello stesso allenatore –. Questa partita è stata la fotografia di quello che possiamo e dobbiamo essere, ma allo stesso tempo di quello che possiamo e non dobbiamo essere. Perché siamo stati molto bravi a comandare il ritmo nei primi due quarti eseguendo bene in attacco, muovendo la palla e facendo una grande partita difensiva, anche prestando attenzione ai loro tiratori e al rimbalzo d’attacco. Nel secondo tempo invece siamo andati troppo al loro ritmo, correndo di più, lasciando loro tiri aperti gratuiti, muovendo meno bene la palla. Quando negli ultimi possessi, in cui il pallone scottava di più, abbiamo eseguito bene, siamo stati bravi a portarla a casa, per cui complimenti ai ragazzi per questa vittoria non facile". Rientrati dal viaggio in pullman, i biancorossi hanno poco tempo per riposare: domani al PalaRuggi arriva Ozzano.