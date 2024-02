Carica Virtus Imola. Il tecnico Zappi:: "Prova di carattere»

Se nelle ultime partite la Virtus si era dimostrata allergica, anche per non sua volontà, ai finali di gara, mercoledì sera le cose sono andate diversamente. I gialloneri sono riusciti a non farsi scippare i due punti e questo ha permesso alla squadra di Mauro Zappi di aggiungere due punti in graduatoria. La vittoria con Fabriano muove il bottino: "Non ho bisogno di grandi risposte dalla mia squadra – commenta l’allenatore virtussino –, abbiamo giocato una gara di alto livello anche in questo occasione. Dal giorno del mio arrivo è quello che la Virtus ha fatto con tutti gli avversari. Eravamo in grande emergenza senza Alberti e Valentini, ognuno è andato in campo per aiutare il compagno. La gara parla da sola, è stata messa sotto la più in forma del campionato. È arrivato un pareggio a rimbalzo nonostante la loro grande fisicità e questo dato è importante per la nostra auto stima. Averla vinta è un grande fattore, ma soprattutto un dato di merito per i miei uomini". Un’affermazione ti porta in dote due mattoncini che consentono di muovere il bottino: "Questi con Fabriano sono due punti di altissimo livello, siamo stati in grado di stritolarli nel terzo quarto, cinici e maturi a gestire un finale che si era fatto pericoloso e dove c’era da gestire una situazione di stanchezza non semplice. I miei uomini hanno fatto il necessario per portarla a casa e sono contento di questo".

Una Virtus che a dispetto del calendario si è tolta le sue soddisfazioni nella fase discendente del campionato: "Nel girone di ritorno siamo stati bravi a competere arrivando a pochi centimetri dalla vittoria con la prima e seconda del campionato. Mentre sono arrivate vittorie con terza, quarta e quinta. Questi numeri, comunque importanti, ci devono far mantenere i piedi per terra, ma dare anche forza e sicurezza mentale. In campo possiamo competere con tutti quanti ed è quello che dovremo fare nelle prossime 10 partite". Il prossimo passo è la sfida da giocare domenica a Faenza.