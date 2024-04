Carpegna Prosciutto, settore giovanile. Under 17 corsara, batte Firenze a domicilio e resta seconda

Manca meno di una settimana alla partenza della finale nazionale under 19 ed è arrivata l’ufficialità della quarta componente del girone D che vede protagonista la Carpegna Prosciutto di Giovanni Luminati; lo spareggio infatti tra Cantù e Casalpusterlengo è stato vinto da quest’ultima per 88-89, staccando il pass per la settimana finale solo negli ultimi secondi del match. Delineato il calendario, la Vuelle debutterà lunedì prossimo, 29 aprile, alle ore 20 presso il Palazzetto dello Sport di Chianciano Terme contro Firenze Basketball Academy.

A vincere contro Firenze è intanto la Carpegna Prosciutto under 17, che dopo un’ottima partita riesce a portare a casa i due punti per 75-77 e rimanere seconda nel proprio girone interregionale. La Vuelle di coach Mattia Costa sa che non può permettersi l’errore di iniziare piano come aveva fatto all’andata, subendo un parziale di 5-23 nel primo quarto, e stavolta parte forte, mettendo subito avanti la testa al ‘10 (23-25).

Nel secondo quarto sale il livello della difesa biancorossa, che fa segnare ai padroni di casa solo 12 punti e chiude all’intervallo sopra di nove, 35-44; al rientro in campo la Vuelle contiene molto bene la reazione post-intervallo della Laurenziana, rimanendo avanti 56-63 sulle ali di Reginato e Stable Terry (rispettivamente i due migliori marcatori a 18 e 22 punti). I biancorossi possesso dopo possesso costruiscono quella che sembra una comoda vittoria, quando a due minuti dal termine De Gregori segna la tripla del 77-66 con due minuti da giocare. Qui un disperato tentativo di pressing di Firenze e le palle perse dai pesaresi producono un 9-0 di parziale che riapre la sfida, 75-77; a 15’’ dal termine Firenze ha la palla del pareggio ma non ne approfitta, commette infrazione di campo e consegna la vittoria a Pesaro. Con questi due punti i ragazzi di coach Costa si assicurano così almeno la presenza agli spareggi nazionali, riservati al secondo e terzo classificato, ma la sfida nell’ultima giornata tra Reggio Emilia (prima) e Livorno (terza a pari merito con la Vuelle) tiene aperta l’eventualità di un arrivo a tre in testa al girone. In quel caso sarà Pesaro a beneficiare della classifica avulsa e andare direttamente alle finali nazionali da prima. Bisognerà battere però Sant’Antimo, ultima in classifica ma capace all’andata di forzare l’overtime.

Termina con una sconfitta invece il girone regionale a quattro squadre dell’under 15 eccellenza, che perde per la terza volta su quattro incontri contro lo Sporting Sant’Elpidio, sempre in volata (67-65), e si qualifica così agli spareggi di qualificazione all’interzona. L’avversaria sarà la quarta classificata del Veneto, Minibasket Spinea Asd, nel match che andrà di scena il 5 maggio in Emilia Romagna, sede ancora da definire.

Leonardo Selvatici