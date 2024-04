Cecchetti si ferma: "Tornerò nei playoff"

"E’ una situazione difficile, non la sto vivendo benissimo: al 99% domenica ad Oderzo non ci sarò". Alessandro Cecchetti è sceso in campo sul dolore anche con Bergamo, ma a meno di consistenti miglioramenti in questi giorni sarà costretto ad alzare bandiera bianca in occasione dell’ultimo turno del Play-In, nel quale Ferrara dovrà blindare la terza piazza. Il lungo romano sta convivendo da tempo con una borsite alla caviglia che è peggiorata col passare delle settimane: "Quando sai di andare in campo non al 100% della condizione fisica sei limitato – le sue parole –, la situazione purtroppo è ancora lontana dal risolversi, si tratta di un’infiammazione cronica che si è riacutizzata e giocarci sopra non ha aiutato. Nonostante l’infortunio andavamo incontro a delle partite decisive, per cui ho deciso di stringere i denti e scendere in campo lo stesso: la scorsa settimana è stata quella più difficile, non mi sono mai allenato e solo domenica mattina abbiamo deciso di provare".

Cecchetti dovrebbe riposare a Oderzo, per tornare poi al meglio in vista della post season: "L’obiettivo è quello di restare a riposo in questi giorni ed aumentare le terapie, sperando di tornare gradualmente ad allenarmi dalla prossima settimana. Ultimamente mi sono allenato poco coi compagni, la condizione fisica è calata, ma non si poteva fare altrimenti".

La squadra arriva però da quattro successi di fila, e l’entusiasmo è crescente: "Stiamo giocando una buonissima pallacanestro, a livello mentale siamo cresciuti molto – spiega Cecchetti –. Speriamo che questo step in più ci aiuti nei playoff, dove sappiamo che testa e fisico dovranno andare di pari passo. L’inerzia potrà cambiare da una partita all’altra, ma se vinciamo anche con Oderzo ci arriviamo nel migliore dei modi". Pordenone o Gardonese sono al momento le avversarie più plausibili al primo turno per i biancazzurri. "Con Pordenone abbiamo già vinto due volte, e devo dire anche abbastanza agevolmente, dal punto di vista fisico mi è sembrato che ne avessimo più di loro. Un’eventuale serie con la Gardonese invece potrebbe metterci più in difficoltà, perché giocano su un campo complicato e possono contare su giocatori talentuosi. Poi ovviamente molto dipenderà da noi".

Jacopo Cavallini